Четыре жительницы Дагестана попросили не возвращать их родным

29 октября 2022, 23:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Девушки из Дагестана на КПП "Верхний Ларс" написали заявления об угрозах со стороны родственников, сообщил омбудсмен Северной Осетии. Одна из девушек в аудиообращении попросила не возвращать их родным, которые приехали, чтобы забрать их.

Как писал "Кавказский узел", пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники. Четыре девушки из Дагестана, удерживаемые пограничниками на КПП "Верхний Ларс", рассказали, как дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Девушки опасаются, что родные могут их убить.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова сбежали из дома и три месяца провели в кризисной квартире, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница Светлана Анохина. Она сравнила случай дагестанок с историей чеченки Халимат Тарамовой, которую родные силой забрали из шелтера в Махачкале.

Одна из четырех девушек, Аминат Газимагомедова, попросила не отдавать сбежавших девушек родным. "Нас держат в помещении, похожем на камеру, родственники ждут на улице. Если нас им отдадут, нам конец, нас убьют. Пожалуйста, не дайте им нас забрать. Мы вас умоляем, очень сильно", - приведены слова девушки на аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале Кризисной группы СК SOS.

На КПП "Верхний Ларс" приехали мать Патимат и Хадижат и их двоюродный брат, которые попытались силой забрать девушек домой. Адвокат Лейсан Маннапова смогла убедить полицию не допускать родственников к подзащитным. Родственников вывели, и теперь те стоят на улице, перед помещением, в котором удерживают девушек вместе с адвокатом. Сотрудники полиции пообещали "охранять с автоматами" девушек, но сказали, что не могут "отогнать родственников" от здания, говорится в Telegram-канале группы.

К КПП "Верхний Ларс" прибыл Уполномоченный по правам человека по Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Он рассказал адвокату, что девушек пограничники удерживают из-за заявления о краже 50 тысяч рублей, которое написали родственники, из-за чего, по его словам, девушек объявили в розыск. Цгоев сообщил, что с ним связался уполномоченный по правам человека Дагестана и проинформировал, что сотрудники МВД Дагестана направились на КПП "Верхний Ларс" за девушками, сказано в другом сообщении группы.

Тамерлан Цгоев сообщил, что "обстановка немного успокоилась". "Девушки пишут заявления в полицию об угрозах их жизни", - написал в своем Telegram-канале журналист Заур Фарниев.

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев в своих соцсетях к 23.10 не прокомментировал ситуацию с уроженками республики на границе с Грузией.

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