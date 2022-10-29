Дагестанские девушки рассказали о бегстве от семейного насилия

29 октября 2022, 21:26

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Четыре девушки из Дагестана, удерживаемые пограничниками на КПП "Верхний Ларс", рассказали, как дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж. Девушки опасаются, что родные могут их убить.

Как писал "Кавказский узел", пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники.

Девушки, которых пограничники удерживают на КПП "Верхний Ларс", ушли из дома три месяца назад и находились на кризисных квартирах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", журналистка, правозащитница из группы "Марем" Светлана Анохина. "Девочки не были в розыске, но у родственников большие связи. Хаджалмахи, откуда родом девушки, очень богатое село. Они ушли из дома три месяца назад. Девушки все родственницы – две родные сестры, двоюродная и троюродная. Три месяца они находились в кризисных квартирах. Родственники пытались их найти, в том числе засылали и ко мне людей. Сначала о них пыталась разузнать женщина, потом друг отца звонил и говорил, что дома их любят настолько, что без сопровождения не выпускают, сообщила она.

Официальная причина, по которой девушкам не дают выехать из России, неизвестна, подчеркнула Анохина: "Им то говорят , что у них какие-то задолженности. Адвокат показал, что никаких задолженностей нет. То придумывали какие-то еще причины. Пытаются отсечь от них адвоката", - сказала она.

Анохина напомнила о случае Халимат Тарамовой, которую забрали родственники. "У нас также забрали Халимат Тарамову из кризисной квартиры. Если сейчас их заберут, то девочки пропали. Про Тарамову мы хотя бы знаем, что она жива, нам это передают люди, которые видят ее на улице в сопровождении. Но есть случаи, когда девочек забирают и больше мы о них ничего не знаем. Так было с дагестанскими девочками, которых забрали родные из казанского шелтера. Больше мы о них никогда не слышали", - рассказала она.

В июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками была похищена и возвращена в Чечню 22-летняя чеченка Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков". 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, против их воли из кризисного центра в Казани "Мамин дом" забрали силовики. Девушки позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления они сделали под давлением, считает правозащитница Светлана Анохина. Она уточнила, что до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа.

Сейчас нужно привлечь как можно больше внимания к этой истории, считает Анохина. "Хорошо бы звонить в высшее начальство, требовать реакцию органов, которые за это ответственны", - заключила она.

Девушки заявили, что опасаются насилия со стороны родных

На странице Светланы Анохиной в Facebook*опубликованы две видеозаписи с КПП Верхний Ларс""

На первой из них девушки заявили, что просят не выдавать их родным, так как боятся за свою жизнь.

"Я Газимагомедова Аминат Бакаровна, 1998 года рождения. Сейчас нахожусь на границе с Грузией, на Кпп, с российской стороны. Я прошу не выдавать меня моим родственникам, потому что они ищут меня чтобы убить", - сказала одна из девушек. Аналогичные заявления сделали и другие три девушки - Патимат Магомедова и Хадижат и Патимат Хизриевы.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

"Мы находимся на КПП на границе России и Грузии. Нам сказали, что непонятно по какой причине и на какой срок нас задерживают. Мы сбежали из дома три месяца назад. Мы сбивали от того, что на избивали, выдавали насильно замуж, "За двоюродного брата" - добавляет одна из девушек), постоянные побои, запретили получать образование. у нас не было ничего. Мы были заперты. Нам всем угрожали, что нас выдадут замуж, Хадижат намеревались выдать за ее двоюродного брата. Мы этого не хотели. Мы хотели уйти, мы хотели жить", - рассказала Аминат на видео.

По ее словам, девушки сбежали "ради свободы" и "человеческих прав". "Мы хотели просто жить, а не делать какие-то вещи, в которых они нас подозревают в данный момент и за которые они нас убьют, когда найдут", сказала она. "К сожалению, огромная вероятность, что нас вернут" - указала она. Она добавила, что даже если это случится, то девушки не жалеют, что сбежали из дома. "Мы пошли против этой системы. Мы ни о чем не жалеем. Даже если нас убьют", - заключила она.

Кризисная группа СК SOS сообщила сегодня, что в детстве сестры подверглись женскому обрезанию. Долгое время девушки думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата. Сестры дождались, когда младшей из них исполнится 18 лет и 7 августа с помощью Кризисной группы СК SOS покинули регион, говорится в публикации в Telegram-канале.