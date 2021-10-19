Девушки из шелтера в Казани возвращены в Махачкалу

19 октября 2021, 18:26

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Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова покинули кризисную квартиру в Казани и вернулись в Дагестан по своей воле, полиция в шелтер не приходила, утверждает отец одной из девушек. Он обвинил в побеге девушек из дома дагестанскую правозащитницу и журналистку Светлану Анохину и озвучил угрозы в ее адрес.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани "Мамин дом" двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане. Позднее девушки вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления девушки сделали под давлением, предположила дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. До побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа, уточнила она. Девушки, сбежавшие от родственников в Дагестане и похищенные силовиками из шелтера в Казани, после возвращения к мужьям рискуют стать жертвами "убийства чести" даже на фоне огласки этой истории, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

По словам Светланы Анохиной, обе девушки были рано выданы замуж без их согласия и жаловались на систематическое притеснение со стороны мужей и родственников. В частности, 20-летнюю А., имеющую двухлетнюю дочь, по словам самой девушки, регулярно избивал муж, а отец в ответ на жалобу дочери заявил, чтобы она "шла в дом к мужу и померла там".

Две девушки, пропавшие из шелтера в Казани, Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова, находятся в Махачкале, сообщил отец Фатимы. "Они находятся в Махачкале, у себя дома", — привело его слова РБК.



По словам мужчины, дагестанская активистка и журналистка Светлана Анохина, которая помогала девушкам сбежать, "закрутила девочкам голову и увезла" их. "Поймаю — глаза выколю", - указано в сообщении.

Отец девушки отметил, что в Казани они поняли "что их обманули", не уточнив, как именно, и поэтому жительницы Дагестана сами решили вернуться домой. По его словам, полиция в шелтер не приходила. "Ни один человек к ним не заходил, они сами такси вызвали и уехали", - заявил он.

Семьи не настаивают на том, чтобы Фатима и Айшат сохраняли брак со своими мужьями. "Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит", - подчеркнул отец Фатимы.

Версию отца прокомментировала активистка кризисной группы "Марем" Катерина Нерозникова. "Отец одной из похищенных из шелтера в Казани девочек даёт комментарии журналистам, мол, это все правозащитники запудрили мозги, обманули. Слышали мы уже подобное. А ещё вчера папа другой девочки разговаривал со Светланой Анохиной и признавал, как он виноват, как говорил дочери терпеть ненавистного мужа. Но хорошо, что техника все помнит, записи разговоров сохранены", - сообщила она сегодня на своей странице в Facebook.

Нерозникова также привела на своей странице видеоролики, в которых Айшат и Фатима заявляют, что ушли из дома добровольно и просят их не разыскивать. На видео скрыты лица девушек и ребенка одной из них. "Кавказский узел" приводит скриншот и не публикует видео в связи с тем, что в них озвучены личные данные девушек и ребенка.

"Кавказский узел" также писал о других случаях похищения обитательниц шелтера. Так, 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам.

29 июня в "Российской ЛГБТ-сети" сообщили, что Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием Тарамовой, посчитав убедительными доводы Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне. Однако более 20 правозащитных организаций вопреки заверениям российских властей выразили беспокойство за судьбу девушки.

"Убийства чести" совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Силовое похищение девушки из кризисной квартиры в Махачкале может подорвать у жертв домашнего насилия уверенность в безопасности шелтеров, считает социальный психолог Наиля Бирарова. "Это может привести к тому, что люди привыкнут скрывать свои проблемы, предпочтут сами решать их", – сказала она "Кавказскому узлу".