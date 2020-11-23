Фильм "Дождя" о дагестанках актуализировал споры о правах женщин

23 ноября 2020, 15:48

Истории трех уроженок Дагестана, вынужденных разорвать связи с близкими и выйти из мусульманской общины, говорят о процессе архаизации общества, указал ряд пользователей соцсетей. Авторы фильма "Снявшие хиджаб", рассказывая о женском обрезании и браке по принуждению, путают с исламом местные обычаи и семейные проблемы, возразили критики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре "АфишаDaily" рассказала об уроженке Чародинского района Дагестана, которая только в 42 года узнала о том, что в детстве подверглась обрезанию. По ее словам, она всегда догадывалась, что с ней что-то не так: половой акт был болезненным и часто заканчивался кровотечением, роды проходили мучительно. Эта история вызвала в Instagram споры о том, насколько ислам признает права женщин.

Телеканал "Дождь" запустил документальный сериал о людях, которые бегут из ортодоксальных религиозных сообществ. Первая серия проекта, вышедшая в эфир 18 ноября, посвящена мусульманкам из Дагестана и называется "Снявшие хиджаб". "Мы попытались разобраться, что их заставило бросить все: семью, дом, привычный уклад", - говорится в аннотации к фильму на сайте телеканала.

В фильме рассказывают о своих судьбах три молодые женщины, которые вышли из мусульманской общины Дагестана. Авторы фильма отмечают, что они "не разочаровались во Всевышнем, но оказались не готовы жить по законам все более консервативного общества: без образования, за закрытыми дверями, с покрытой головой и без свободы выбора". Женщины в фильме не скрывают своих лиц.

По словам одной из героинь фильма, задача женщины в Дагестане, согласно традиционным представлениям, состоит в том, чтобы "рожать много детей, слушаться мужа и готовить".

Отец одной из героинь, 33-летней Нины - аварец из Грузии, мусульманин. В семилетнем возрасте он отправил дочь из Дагестана в родное село, где ей сделали обрезание. "Это антисанитария. Это не врач, это ржавые ножницы, унижение. Тебе ничего не говорят и не рассказывают - просто ведут, как животное какое-то, и все, и делают", - говорит Нина.

Женское обрезание - калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". Среди регионов СКФО наиболее остро проблема стоит в Дагестане, где, по данным "Правовой инициативы", ежегодно минимум 1240 девочек становятся жертвами таких операций. Уголовное наказание не искоренит проблему, пока не сформируется общий правовой фон, который позволит женщинам чувствовать себя в безопасности, считают авторы проекта о женском обрезании для "АфишаDaily".

Нина была сосватана за будущего мужа еще в 14 лет. Первый ребенок родился вскоре после официальной свадьбы, когда ей было 18. Она сбежала из дома, будучи беременной третьим ребенком. Героиня фильма поясняет, что сделала это после того, как была избита мужем и не получила никакой поддержки со стороны родных.

Суд впоследствии также принял сторону мужа, который постановил оставить детей с отцом, поскольку Нина "ведет аморальный образ жизни, не подобающий многодетной матери". "Я подумать не могла, что может обернуться так. Что моя внешность, мой пирсинг, мои татуировки могут повлиять на решение. Абсурдное решение просто", - заключила героиня фильма.

Фильм вызвал общественный резонанс, указано в сообщении, которое 22 ноября пришло на SMS-сервис "Кавказского узла". "Фильм "Дождя" о дагестанских мусульманках вызвал бурную реакцию в социальных сетях", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Пользователь YouTube Golden state Warriors поддержал героинь фильма. "Молодцы, девушки. Я - дагестанец, и я поддерживаю вас. У нас дикое общество", - написал он в комментарии на канале программы "Дождя" "Женщины сверху", собрав 136 "лайков".

Сочувствие дагестанкам, отказавшимся от жизни по нормам традиционного общества, поддержали и многие другие пользователи хостинга. "Страшно жить в обществе, где ты - вещь в руках родителей, мужа, где свобода женщины в действиях, поведении оценивается как что-то аморальное, безнравственное. Больное общество, где оправдывают насилие, унижение чести и достоинства человека, где патриархальными устоями прикрывают дискриминацию женщин во всех сферах жизни. Я искренне ненавижу это общество, в котором живу, и надеюсь, что эти герои фильма, да и каждый, кто сталкивается с этим, найдет в себе силы быть счастливым в этой жизни", - написала

Целый ряд пользователей при этом сочли подачу информации о нарушениях прав женщин в Дагестане некорректной. "При чем тут религия и почему именно ислам? <...> во всем мире нет больше неблагополучных семей? <...> Вы уже явно открыто выходите против ислама своими нападками!" - написал сегодня Aleksei Grin, обращаясь к авторам фильма.

Раскритиковал создателей фильма и Александр Платонов. "Частенько бываю на Кавказе и знаю, как живут люди. Эти примеры - обычные случаи в любой стране, любой конфессии и обществе. Зачем это драматизировать? Ведь в большинстве нормальные верующие никогда не будут причастны к вашему сюжету. Вы намеренно пытаетесь дезинформировать и стравливать людей в нашем хрупком мире?" - написал он сегодня.

"Не путайте ислам и обычаи - эти разные две вещи", - призвал сегодня Abd Rab. "Зачем к исламу адаты и людские ошибки приобщать?" - написал, в свою очередь, Rugnus S.

К 15.48 мск публикация фильма "Снявшие хиджаб", сделанная 20 ноября на YouTube-канале программы "Дождя" "Женщины сверху", собрала более 90 просмотров и 2583 комментария. На 4,3 тысячи отметок "нравится" приходятся 643 отметки "не нравится".

Читатель сайта Video-muzika Zaur Zakuraev заявил, что фильм - "вранье от и до". "Собрали все шаблонные страшилки, нашли несколько обиженных на жизнь и сляпали низкопробный ролик. Смешали в одну кучу религию, традиции и уличные понятия", - написал он. Другой пользователь сайта, с ником ZRFV, указал на то, что "общество погружается в архаику, и общественное мнение начинает судить всех, кто пытается выбиться из общего строя". "Дагестан в свое время тоже был очень светской республикой, но понадобилось очень немного времени, чтобы все изменилось. Теперь там практически узаконены "убийства чести", "женские обрезания" и всяческие подобные "прогрессивные" вещи", - посетовал он. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе". Другой комментатор, Иван, отметил, что подобные процессы происходят и в Северной Осетии. "Достаточно сравнить фотографии жителей Владикавказа 70-80-х годов с тем, что сейчас - как одевалась молодежь тогда и сейчас. Причина? Думаю, одна из основных причин в том, что "село" накрыло город", - написал он в комментарии к фильму "Снявшие хиджаб" на том же сайте. "XXI век. <...> отношение к женщине, как к предмету, как к обслуживающему персоналу", - удивилась Юлия Евдокимова, также разместившая свой комментарий на сайте Video-muzika.

Пользователь соцсети "ВКонтакте" Максим Орлов считает, что героиням фильма грозит опасность. "Зря вы их показали, еще и районы [проживания] назвали. Теперь, вероятно, их найдут соплеменники и во имя самой мирной религии..." - написал он на странице телеканала "Дождь".

Другой комментатор, Денис Зотов, не считает, что правильнее относительно темы фильма говорить не о "традиционном", а о "мракобесном" обществе. "Правильно сделали, что ушли от этого третьего мира, в котором нет будущего", - написал он в группе "Дождя" в соцсети "ВКонтакте".

К 15.48 мск эта публикация, сделанная 21 ноября, собрала 11 тысяч просмотров и 113 "лайков".