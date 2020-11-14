Рассказ дагестанки о женском обрезании вызвал споры о правах женщин в исламе

14 ноября 2020, 22:04

Калечащие операции на женских половых органах являются дикостью, указали пользователи Instagram, обсуждая историю уроженки села в Дагестане. Они высказали противоположные мнения о том, говорит ли эта практика о нарушении прав женщин в исламе.

Как писал "Кавказский узел", "АфишаDaily" рассказала об уроженке Чародинского района Дагестана, которая только в 42 года узнала о том, что в детстве подверглась обрезанию. По ее словам, она всегда догадывалась, что с ней что-то не так: половой акт был болезненным и часто заканчивался кровотечением, роды проходили мучительно. Узнав об обрезании, она рассказала мужу, который не удивился и даже сообщил о своей любовнице.

Ежегодно минимум 1240 девочек в Дагестане становятся жертвами калечащих операций на половых органах, говорится в докладе "Правовой инициативы", опубликованном в 2018 году. С тех пор практика калечащих операций не прекратилась, а пострадавшие боятся выступить против традиций своей общины, указала соавтор доклада, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Читатели страницы "Кавказского узла" в Instagram сочли практику женского обрезания дикостью. "Это нарушение прав человека. Никогда раньше не знала, что это и в нас в стране есть", - написала margarita.rum.bayramova. "Надеюсь, не я один считаю, что XXI век и прогресс заключаются в развитии медицины, науки, полетах в космос, а не в обрезании клитора", - отметил _dargo_ibragimov.

"По-моему, даже в Сомали эту дикость уже запретили. Стыд-то какой", - заявил shanatovas.

Женское обрезание - калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе", в которой также собраны сведения о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

"Какая дикость, такого нет в исламе! Представители [лишь] некоторых течений одобряют это!" - указала _amazonka_ing_.

Пользовательница соцсети tiki_riki_tivi указала, что практика женского обрезания оправдывается в Дагестане как соответствующая исламу. "Однокурсница рассказывала мне, что ей сделали обрезание, что это у них принято делать, чтобы девушка не стала гулящей. Ей это сделали в детстве, девушка с Цумадинского района. Она считала это вполне нормальным <...>. Она еще утверждала, что это по исламу", - написала она.

В августе Духовное управление мусульман Дагестана выпустило фетву против женского обрезания, объяснив ее появление интересом журналистов к этой теме, поскольку заявлений от потерпевших или просьб дать разъяснения от жителей не было. Официальное разъяснение муфтията о запрете женского обрезания в исламе позволит заметно сократить эту практику в Дагестане, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Достоверность истории, рассказанной жительницей Дагестана изданию "АфишаDaily", вызвала сомнения. "Придуманная история. Если родители не совершают намаз, который обязан совершать каждый мусульманин, то из каких соображений они станут делать обрезание, которое, по мнению некоторых ученых, является только желательным?! И второй вопрос: неужели она до 42 ни разу не обращалась женскому врачу, что не заметили эти изменения?" - указал abdurahman_sildi.

"Это быдло, которое, не делая намаз, не может называться мусульманами, калечит детей по своей тупости. Я уже не говорю о том, что в исламе запрещены такие действия, которые наносят вред", - высказался пользователь svt398.

Другие пользователи поспорили о том, признаются ли в исламе права женщин. "Все в исламе для выгоды мужской, а женщине ничего!" - заявила nuri_omarova_. Она также указала, что проблема особенно актуальна для Кавказа. "Мужчинам разрешено быть на две ступени выше женщины, но кавказские мужчины подняли себя на 120 ступеней выше", - полагает пользовательница соцсети.

"Нет, в исламе полностью соблюдаются права женщин", - возразил ей sultangayazov. "Ты сначала узнай свои права по исламу", - посоветовал musaev.msaid.

К 22.04 мск 14 ноября эта публикация собрала 341 "лайк" и 86 комментариев. У паблика "Кавказского узла" 37,3 тысячи подписчиков.

Напомним, что в Дагестане широкое обсуждение проблемы женского обрезания началось в августе 2016 года после публикации результатов исследования "Правовой инициативы". Правозащитники отмечали, что калечащие операции на девочках совершаются при поддержке духовенства и рассматриваются населением как религиозная обязанность. Большинство читателей "Кавказского узла" сочли женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?".