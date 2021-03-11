Кадр видео "Кто борется с правилами самого закрытого региона России? / Редакция спецреп" на YouTube

11 марта 2021, 04:30

Фильм об угнетении женщин на Кавказе вызвал ажиотаж в соцсетях

Пользователи соцсетей подвергли критике проект "Редакция" Алексея Пивоварова после выхода фильма о ситуации с правами женщин в регионах Северного Кавказа. Авторы фильма однобоко представили зрителям Северный Кавказ и допустили грубые обобщения, считают местные жители.

Бывший главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров запустил на YouTube проект «Редакция». 9 марта на канале проекта был опубликован фильм «Кто борется с правилами самого закрытого региона России?», который по данным на 03.00 мск сегодня, 11 марта набрал  По состоянию на 21-00 мск 10 марта он набрал более 990 тысяч просмотров.

Автор фильма Карина Мухутдинова называет Северный Кавказ "одним из самых закрытых регионов России, попасть в реальную жизнь которого, если ты не местный, очень сложно". "Еще сложнее выбраться из реальности Северного Кавказа, если ты местный. Но как оказалось, в одном из самых несвободных регионов есть люди со своими запросами на свободу. Чтобы быть собой и жить так, как хочется, им нужно бороться не только с внешними обстоятельствами и системой, но и самыми близкими, собственной семьей, которая часто становится главным препятствием, и с правилами, которое диктует место, где они родились и прожили всю свою жизнь", - отметила она.

Героинями фильма стали люди из четырех республик Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни. "Некоторые имени и лица героев скрыты из-за угрозы их безопасности", - отмечается в фильме.

По данным на 04.30 мск сегодня, 11 марта фильм набрал 13 147 комментариев, 57 тысяч лайков, 2,8 тысячи дизлайков.

Одна из героинь фильма Нина рассказала, что в возрасте примерно восьми лет ей сделали обрезание. "Это была взрослая старая женщина. Я помню унижение, то есть на корточках перед неизвестным человеком, и тебе что-то там ножницами - старыми, грязными, ржавыми - пытаются тебе отрезать. Я, естественно, извивалась как бы. Я не понимала, что происходит", - рассказала она.

Женское обрезание — калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". Среди регионов СКФО наиболее остро проблема стоит в Дагестане, где, по данным "Правовой инициативы"*, ежегодно минимум 1240 девочек становятся жертвами таких операций. Уголовное наказание не искоренит проблему, пока не сформируется общий правовой фон, который позволит женщинам чувствовать себя в безопасности, считают авторы проекта о женском обрезании для "Афиша Daily".

В фильме также поднимаются темы убийств чести, принудительных и ранних браков, многоженстве, особенностях родственных отношений.

Скриншот комментария к фильму ''Кто борется с правилами самого закрытого региона России?'. https://www.youtube.com/watch?v=4XhEznHOAPM"Поразительно, как женщины на свои хрупких плечах это вывозят. Перекос культуры и традиций по эгоистическим соображениям на лицо", - отметил Den Ivanov.

"Прикрывать преступления моралью и религией - вся суть фанатиков из любого вероисповедания. Страдают женщины и дети", - считает Екатерина Иванова.

"Очередная журналистская победа. Очень тяжелый фильм, но такой нужный. Свободные и смелые люди в несвободных обстоятельствах", - отметила Elena Smirnova.

"Даже не верится, что такое есть в России... Самое странное для меня лично - это то, что родители отдают своих дочерей замуж в 15 лет насильно, делают им какие-то обрезания. Это дико и абсолютно непонятно", - написала Анна Копейкина.

Дагестанский блогер Махач Абдулаев на своей странице в соцсети Facebook высказал свое мнение о фильме (по данным на 04.30 мск сегодня, 11 марта под его публикацией оставлен 171 комментарий).

«Такое ощущение, что мне показали совершенно другой Дагестан, жуткий, страшный, испуганный, ущемленный, наполненный женскими страданиями и женской болью. После просмотра фильма, люди, которые никогда не были в нашей республике, никогда сюда не приедут. Я бы тоже не приехал в такой Дагестан, если бы я тут не жил, после этого фильма», - пишет Абдулаев.

Он добавил, что автор пытается создать из Дагестана "зону отчуждения, где не работают федеральные законы, где мужчины с легкостью налево и направо убивают своих жен и сестер, где женщина - это забитое бесправное существо, которое молча в 14 лет выдают замуж и обязательно за садиста или педофила, у которого уже есть несколько жен". "Это страшный манипулятивный фильм, где в центре не история трагедии девушек, а созданный образ Дагестана и Кавказа, как всероссийского и мирового пугала", - считает блогер.

В публикации он попросил женщин высказать свое мнение о фильме. 

"Небо на землю упадет, если вдруг мужчины и некоторые женщины просто признают, что очень большому числу женщин жить в Дагестане тяжело. Морально и физически. Лучше ведь вместо решения проблем просто закрывать на них глаза, типа, ничего не было и нет", - отметила Diana Ars.

"Ну не знаю. Может, у вас в роду мужчины угнетают женщин. Если да, то я готов поговорить с ними, может, поможем вашим женщинам освободиться из концлагеря?" - предложил ей Тимур Магомедов.

«Давайте вечером пройдемся по всем ресторанам столицы, я вам покажу массу угнетенных женщин Кавказа», - ответил ей Махач Абдулаев.

"Ну, если пройдешься по селам, там много интересного услышишь, если, конечно, расскажут", - отметила на это Наида Расулова.

«Мне не понравилось начало. Слова журналистки: «Это один из самых закрытых регионов России, куда попасть, если ты не местный, очень сложно». Ложь. Внушение ложного убеждения. Насилие в отношении женщин существует не только на Северном Кавказе. Умалчивать нельзя, где бы это не происходило, но позиционировать насилие в отношении женщин как специфику региона, думаю, не верно», - написала Марина Львова.

"А какое отношение Лиды и Нины имеют к Кавказу, в основном там такие имена (посмотрела отрывками). Конечно, они перегибают, не сплошь и рядом, но некоторые моменты действительно у нас есть", - отметила Наида Расулова.

"Нехороший фильм", - кратко резюмировала Разият Нурмагомедова.

"О каком угнетении идет речь?! Фильм ни о чем!" Постановочные вопросы и ответы! В чем выражается свобода? Даже если взять быт современной женщины, каждая вторая имеет дома работницу, каждая первая няню для ребенка, гостей встречают в ресторанах, салонах красоты, фитнес-центры, как грибы растут", - отметила Башарат Малаева.

"Я смотрела фильм и понимала, что в моем окружении нет ни одного человека с похожей историей. Повезло ли мне? Может быть, но я думаю, тут другое. В фильме все показано однобоко, с акцентом на бесправие женщин и трудное их положение. В Дагестане, конечно, есть свои особенности в культуре, но они никоим образом не превращают республику в нечто дикое и требующее вопиющих скандальных сюжетов", - написала Zukhra Kuzeeva.

«Это частные истории 2-3 девушек, которые ко всей женской части Дагестана мало имеют отношение. Мне фильм не понравился совершенно», - считает Rashija Abdullaeva.

«Однобокое стереотипное мнение или видение автора. Кто-то же его сопровождал по Махачкале. Он что, не видел, что в кафе сидят в основном женщины, и сами и с детьми. Не видел огромное количество салонов красоты? Не видел светские свадьбы? Какая стрельба? Да, работают женщины на двух работах, лучше бы снял, что у нас оклады меньше чем в других регионах. Женщины у нас, кто не на госработе, тащат на себе бизнес. Многие водят автомобили», - высказала свою точку зрения Виола Виола.

"Ни одна из историй девушек даже целостно не рассказана, какой-то хоррор из надерганных фраз с подавляющим саундтреком... И, как уже в этой среде завелось, натягиванием совы на глобус", - считает Геннадий Мусалаев.

"Кто им дал право так говорить о Дагестане? Это просто история двух-трех семей... В любой стане или в любом городе есть семьи, где пьют, где бьют, но никто не ассоциирует это с их страной или городом", - возмутился Гаджи Каммагаджиев.

18 ноября 2020 года телеканал "Дождь" показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма - "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В фильме рассказывают о своих судьбах три молодые женщины, которые вышли из мусульманской общины Дагестана. Одна из героинь картины, 33-летняя Нина является также героиней фильма "Кто борется с правилами самого закрытого региона России?". Кроме того, ее историю 8 марта рассказала "Новая газета".

Прокомментировал фильм автор Telegram-канала "Nemo". "Проблемы на Кавказе, конечно, есть. Есть и очень серьезные вещи вроде убийств чести, домашних побоев, браков несовершеннолетних и т.д. Но, во-первых, Кавказ разный, даже внутри одного субъекта, даже внутри одного города, как и Москва, и Питер, и Рязань... Экстраполировать все болячки на весь Кавказ огульно, не есть правильно [...] Сравнивать Чечню и КБР это как сравнивать Гаити и Доминикану, вроде рядом, через дорогу, но..." - отметил он.

Не только женщины стали героями фильма. Автор рассказывает историю Бека из Кабардино-Балкарии. "Могут подойти, спросить, это что за прическа, это что за вид. Они говорят, что это нетрадиционно, не национально и не религиозно", - рассказал мужчина с ирокезом. Он и его супруга Дарина играют в местной группе. Они рассказали, что некоторые девушек в республике "просто как товар продают". "Никто не спрашивает про твои планы. Я хотела второе образование, я хотела в Москву поехать, работать где-то - пофигу", - рассказал он.

"Заметил, что Кабардино-Балкария в этом сюжете выглядит как голова от чужого тела. На вопрос "Почему?" пришел один ответ - "Просто она должна была быть в этом спецрепе". Притянули за уши, ведь озвученное жителями КБР сильно отличалось от остальных по смыслу. Отсюда сложилось, что и остальное сильно отличается от обыденности. Рукоприкладство, убийства - да, такое есть и бороться с этим нужно. А вот отсутствие Осетии, как христианской республики, наводит на мысль о том, что из республик с преимущественно исламским населением снова лепят образ врага. А между тем, эти республики лучше сохранили институт семьи и брака, чем во всей России (пока еще, но становится хуже)", - прокомментировал часть фильма о Кабардино-Балкарии Roustam Pezh.

Автор Telegram-канала "Rihaniya" раскритиковал авторов фильма за одностороннее освещение ситуации в регионе. "Сюжет о том, как же здесь плохо живётся людям с ирокезами, мужчинам с эпатажными усами, порноактрисам, тату-салонам и женщинам. С женщинами вообще все серьёзно - тут несчастные, вынужденные носить хиджаб свободолюбивые эмансипированные горянки, под прессом денно и нощно готовящие хинкал домохозяйки, и постоянные разговоры о женском обрезании", - написал он.

Некоторые комментаторы вспомнили резонансную историю жительницы Чечни Мадины Умаевой, которая их шокировала в том числе и тем, что мать девушки вынуждена была впоследствии принести извинения за слова о насильственной смерти дочери.

Мадина Умаева скончалась 12 июня в Гудермесе, в доме своего мужа Висхаджи Хамидова. Она была похоронена в спешке вечером того же дня. Ее супруг утверждал, что Мадина погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. Близкие Умаевой рассказали, что между нею и мужем часто происходили ссоры, и что Мадина не страдала эпилепсией. Тело Умаевой было эксгумировано 20 июня, а через три дня в дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что у близких Умаевой нет ни одного подтверждения того, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой извинилась за слова о насильственной смерти дочери. Видео с извинениями было показано в эфире государственной телекомпании "Грозный". 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с повторными извинениями матери умершей  на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины  с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

"То, что показано в этом репортаже, действительно существует, к огромнейшему сожалению, такое встречается. Но этот фильм преподносит все в таком свете, будто весь этот ужас, о котором рассказывают действительно несчастные девушки, является нормой абсолютно для каждого жителя республик Сев. Кавказа, будто все это происходит у нас в каждой семье. Разве я считаю это нормой? Нет. Мои родные, мои друзья, мои родственники, которые родились и выросли здесь, считают это нормой? Нет, не считают. Это является дикостью и для нас самих, для жителей Кавказа. Но то, что показано в фильме, и то, как это показано, создает абсолютно неверное, клишированное мнение о Кавказе в целом", - прокомментировал фильм пользователь YouTube ameno.

Пользователь YouTube из Карачаево-Черкесии прокомментировала, посмотрев фильм, ситуацию в республике. "Не могу говорить об остальном Кавказе, но как девушка из КЧР могу сказать, что в наше время замуж выходят девочки в среднем в 24, имея высшее образование, никаких насильных браков сейчас тоже нет (сейчас даже родители чаще пытаются отговорить девочку от замужества, пока она не доучится и найдёт работу), а о женском обрезании многие люди здесь даже не слышали. Да, здесь до сих пор патриархат, и девушки часто слышат фразы: «Вот муж разрешит, тогда делай, что хочешь», люди сильно зависимы от мнения родственников и соседей, и это нужно менять и это меняется понемногу, а насилие в семьях встречается как и в любом другом регионе России. Об убийствах чести тоже за всю жизнь здесь не слышала, максимум родственники начинают игнорить кого-то", - написала Алиса Алиса.

В июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин и в других регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

Примечание:

"Участницы круглого стола в Москве назвали основные проблемы кавказских женщин", "Пользователи соцсетей потребовали наказать жителя Ингушетии за согласие на обрезание дочери", "Случаи женского обрезания на Кавказе вызвали упреки в адрес Минздрава".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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