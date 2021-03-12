Герои фильма "Редакции" раскритиковали его авторов за тенденциозность в изображении Кавказа

12 марта 2021, 18:34

Музыканты из Нальчика Бека Курданов и Дарина Таова не знали, что фильм проекта "Редакция" будет посвящен ситуации с правами женщин на Северном Кавказе, когда участвовали в съемках, и теперь находят свое изображение в нем неуместным. Проблема домашнего насилия важна для всей страны и не является нормой на Кавказе, как представляет фильм, отметил блогер из Владикавказа Хетаг Колиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта на YouTube-канале проекта "Редакция", запущенного бывшим главредом телеканала RTVi Алексеем Пивоваровым, был опубликован фильм "Кто борется с правилами самого закрытого региона России?". Съемки велись в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии Жители этих регионов раскритиковали фильм, заявив, что его авторы однобоко представили зрителям Северный Кавказ и допустили грубые обобщения. Поднятые в фильмы проблемы важны, но обобщения регионов с разной культурной спецификой неуместны, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин и в других регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

Журналистка и правозащитница Светлана Анохина, известная публикациями о нарушениях прав женщин на Кавказе, затруднилась объективно оценить фильм.

"Я посмотрела фильм позже, чем прочла комментарии, - и конечно, когда я начинаю читать комментарии, я не могу уже объективно рассматривать фильм как журналист или как зритель. Я слышу все эти вопли: «А что вы наговариваете на наш Дагестан», «Взяли отдельных девочек и показали, что везде так», - и у меня сразу включается такой механизм – желание просто взять за шкирку этих людей, повести в общий часть нашей группы «Марем» и ткнуть носом в каждое обращение. Каждое обращение - просто крик, слезы, ужас и отчаяние", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Анохина – одна из создательниц движения "Марем", которое помогает женщинам из разных регионов Северного Кавказа, столкнувшимся с домашним насилием, травлей или давлением родственников.

Группа экстренной помощи женщинам "Марем" названа в память о Марем Алиевой - жительнице Ингушетии, которая подвергалась насилию в семье и бесследно пропала в сентябре 2015 года. В декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на неэффективное расследование дела об исчезновении Алиевой, поданную ее сестрой Елизаветой. Дело об убийстве Марем Алиевой остается нераскрытым.

"Многим кажется, что есть проблемы более серьезные, что мы нагнетаем, и когда человек не знает масштабов происходящего, ему удобно говорить, что мы нагнетаем. С этим фактором полного отрицания самых страшных вещей сталкиваемся постоянно: как только заходит речь о домашнем насилии, то мужская часть населения и частично женская кричит, что это маловажно и проблема сильно преувеличена", - объяснила Анохина.

Одной из героинь фильма стала жительница Махачкалы Нина Церетилова. Портрет Нины появился на обложке номера "Новой газеты", который вышел одновременно с фильмом. Автор статьи "Есть такая Нина, которая все-таки смогла" – Светлана Анохина.

В детстве Нина подверглась обрезанию – калечащей операции по удалению части наружных половых органов женщины. В 14 лет Нина вышла замуж, родила троих детей. Сейчас Нина не живет со своим супругом Магометом. Она рассказывает, что подвергалась унижениям и побоям со стороны мужа. Сейчас Церетилова пытается отсудить у мужа право опеки над детьми.

Женское обрезание — практика, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". Среди регионов СКФО наиболее остро проблема стоит в Дагестане, где, по данным "Правовой инициативы"*, ежегодно минимум 1240 девочек становятся жертвами таких операций. Уголовное наказание не искоренит проблему, пока не сформируется общий правовой фон, который позволит женщинам чувствовать себя в безопасности, считают авторы проекта о женском обрезании для "Афиша Daily".

Бывший муж Нины Магомет подключился к ее травле, организованной пользователями соцсетей. В одном из дагестанских пабликов он оскорблял Нину, призывая соучастников травли связаться с ним, чтобы получить некую информацию и "добить" ее.

По словам Светланы Анохиной, сейчас Магомет пытается вызвать сочувствие к себе и представить себя жертвой травли "за его богобоязненность". "Он ведет достаточно простую манипуляционную игру. Он записался в эфире Instagram и YouTube у проповедника Исы Хаджи, они с ним друзья. Он попытался сказать, что все претензии и слова Нины – это попытка бросить тень на ислам в его лице. Магомету помогают, даже сбрасываются деньгами", - отмечает журналистка.

Бывшему супругу Нины "безошибочно" удаются его манипуляции, а угрозы уже обернулись реальными действиями. Нина работает в магазине женского нижнего белья, куда недавно приходили двое подозрительных мужчин, которых, возможно, спугнули установленные в магазине видеокамеры, рассказывает Анохина.

"В своих последних постах Магомет сводит проблему к ЛГБТ, включает «самые правильные» рычаги. Тот же самый Иса Хаджи размещает у себя ролики с призывом к жёнам не разлучать детей с отцом после развода и отказывается реагировать на мои обращения – я отмечала его в посте, прося содействия. Происходит мужская кавказская и исламская консолидация на почве ненависти к отдельной «мерзкой бабе», которая посмела сделать пирсинг и еще обвинила "нашего брата" в бесчестии, и надо брату помочь", - объясняет она.

Проблемы женщин на Кавказе, по мнению Анохиной, удастся раскрыть лучше, если дать мужчинам высказать мнение о том, насколько женщина защищена.

"Не просто фразами отделываться: «Я свою жену не бью и у нас все женщины защищены», а порассуждать с ними на тему, что такое свобода, насилие, как они это понимают. Тогда вся картина вырисовалась бы очень хорошо. Например, проблемы той же Нины абсолютно системные и есть у многих других. Это не о том, что муж ее колотил, а о том, что ее внешний вид смутил судью, которому дела не должно быть до её пирсинга, что её муж легко настраивает против неё огромное количество людей, в силу того, что он мужчина и позиционирует себя как мусульманин. У мужчин больше возможностей для консолидации", - указывает журналистка.

Уроженец Владикавказа Хетаг Колиев, ведущий YouTube о важном и смешном "Лучший друг человека" и создатель канала woodoomedia, считает домашнее насилие глобальной проблемой страны, но фильм "Редакции" произвёл на него двоякое впечатление.

"С одной стороны круто, что такой большой игрок в Ютубе говорит о Кавказе и его проблемах. С другой стороны, фильм сделан так, словно Кавказ - это резервация, куда наконец-то приехали белые люди. Фильм обобщает, фильм говорит человеку из средней полосы - у них у всех вот так каждый день, это их жизнь. А это неправда. Фильм не призывает решать проблему, он как будто ею пугает. У меня не было бы никаких возражений и претензий к этой работе, появись там в какой-то момент мужчина или женщина сказавшие, что это какая-то дикость, это неправильно. Это все, чего бы я хотел. Но да, после этого фильма вполне вероятна ситуация что при съеме квартире в Москве [выходцев с Кавказа] будут спрашивать: "Как вы относитесь к клиторам?". Интересный факт - если включить фильм и не смотреть его, а только слушать, то первый звук в нем - это блеяние барана. Долгое и протяжное "Бееее!" попадёт вам в самую душу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Казалось бы, у команды создателей фильма благородная миссия – они рассказывают городу и миру истории четырех девушек, которым, действительно, нужна помощь юристов, правозащитников, психологов и обычных неравнодушных людей. (...) На самом деле истории этих молодых женщин лишь инструмент, чтобы донести совсем другое послание. И оно абсолютно прозрачное, однозначное, манипулятивное и кавказофобское", - написала автор блога "Северный Кавказ сквозь столетия" на "Кавказском узле" Наима Нефляшева в своем посте о фильме Алексея Пивоварова.

Стоит публично говорить о домашнем насилии и привлекать внимание к таким случаям, где бы они не происходили, подчеркнул Колиев.

"Не было бы никаких проблем, сделай (Алексей) Пивоваров не фильм про Кавказ, а фильм про домашнее насилие. Я помню, как заходил в соцсети, и под постом с фото Регины (Гагиевой) люди писали "сама виновата". Мне неважно, готовы люди или нет, решать и предотвращать такие случаи архиважно, и другого мнения быть не может. Люди вышки 5G сжигают и не верят в коронавирус, мы не можем ждать пока они созреют, это стоит другим людям жизней. Чем громче будет звучать проблема, тем сложней этот шум игнорировать, но давайте тогда снимать про домашнее насилие, а не про Кавказ. Потому что мой отец не бил мою маму, мой дед не бил бабушку. И для очень многих людей с Кавказа это не норма", - объяснил он.



Одним из героев фильма стал Бека Курданов, рок-музыкант из Нальчика. Он и его супруга Дарина Таова играют гранж в группе Unkle Krist. Принимая участие в съемках, он не знал, каким проблемам будет посвящен фильм.

"Не знаю какую цель преследовал сам Пивоваров - помочь девушкам со сложной судьбой или поднять свои рейтинги. Темы, затронутые в фильме, определено имеют место быть, это с потолка не взяли – это есть среди нас, и в других республиках, где-то больше, где-то меньше. Я считаю, что в фильме недостаточно и однобоко раскрыта тема положения женщин на Северном Кавказе. Фильм очень слабый для журналиста и редакции такого уровня, не совсем доходчиво все показано и сумбурно. К таким вопросам надо подходить более щепетильно и с большим вниманием. Здесь есть свои особенности, как есть свои особенности, скажем, на Дальнем Востоке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Курданова, "Редакция" объяснила ему, что снимает фильм о творческой молодежи Кавказа. В связи с этим он очень удивился, когда вышел фильм "Кавказские пленницы: Кто борется с правилами самого закрытого региона России?".

"Какая реакция может последовать, если даже я себя сам в этом фильме всерьез не воспринимаю? Девушки делятся, что их насилуют, притесняют, преследуют, угрожают жизни, отбирают детей, а мы такие – "ой, у нас площадку отбирают, ой, нас за ирокез притесняют". Нам сказали, что это будет фильм про творческую молодежь – про музыкантов, художников про то, как нам живется в регионе и какое место занимают в нашей жизни наш менталитет и религия. Нас снимали два дня, но из интервью оставили пару минут, все максимально вырвали из контекста. Я замечал, что, когда мы говорили о каких-то позитивных вещах, нам задавали провокационные вопросы. Не оставили ни одной целой фразы – брали начало предложения и конец. Конкретно наша история в концепции этой передачи совсем неуместна и даже понижает градус ее серьезности. Удивительно то, что за два или три дня пребывания в Нальчике съемочная группа пообщалась только со мной и еще несколькими парнями, из девушек – только с Дариной, которая счастлива в браке. Я думаю, что адекватный думающий человек поймёт, что фильм не годится, но проблемы существуют", - заключил музыкант.

Авторы фильма записали большое интервью ингушской правозащитницы о проблемах региона, но смонтировали его таким образом, "что правозащитница сама пришла в ужас, настолько оно отличалось от исходника", отмечает автор блога "Северный Кавказ сквозь столетия" на "Кавказском узле" Наима Нефляшева. Она также добавила, что авторы фильма распространили "тему полиюридизма, многоженства, женского обрезания, убийств чести на весь кавказский регион".

Жена Беки Дарина Таова - бас-гитарист и вокалистка группы Unkle Krist. По словам Дарины, ее знакомые на фильм отреагировали скорее положительно, но критические отзывы о своем участии в фильме она получала, в частности, через соцсети.

"Мы не отказываемся от своих слов в фильме и всё сказанное нами в фильме правда. Какой бы фильм ни был плохой, он показывает реальную часть нашей жизни. Да, она не только такая, но отрицать существование этих проблем глупо и наивно. Снято плохо, смонтировано плохо, спекуляция, - но факты есть факты, и все, кто это отрицает, не видят бревна в своём глазу", - сказала она "Кавказскому узлу".

* - организация по решению Минюста РФ внесена в список иностранных агентов.