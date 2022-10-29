Пограничники не дали покинуть Россию группе девушек из Дагестана

29 октября 2022, 19:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", случаи насилия в семье для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Правозащитники считают, что разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь.

На КПП "Верхний Ларс" российские пограничники не пропустили через границу и удерживают четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист Светлана Анохина.

"Все девушки совершеннолетние, насколько мы знаем, они не в розыске, но у них спрашивают, есть ли разрешение от родственников на выезд из страны. Родственники меж тем уже едут, им сообщили", - рассказала Анохина.

Две родных сестры, 20 и 18 лет, и их троюродные сестры, которым 24 года и 19 лет, направлялись в Грузию через наземный пункт «Верхний Ларс», сообщила Кризисная группа СК SOS. "При прохождении границы в 13:40 сотрудники КПП с российской стороны поочередно забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем начали звонить в полицию. В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

Девушек удерживают, "не позволяя уйти, но при этом не подтверждая их задержание", - говорится в сообщении группы. На место прибыла адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с Кризисной группой СК SOS, указано в сообщении, опубликованном в 18:03.

Сестер вместе с адвокатом завели в "фильтрационное помещение" на КПП "Верхний Ларс", сообщив сестрам, что они будут сидеть в нем "хоть сутками", при этом не назвав причин. Покидать помещение может только адвокат, говорится в другом сообщении Кризисной группы.

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