29 октября 2022, 19:30

Пограничники не дали покинуть Россию группе девушек из Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пограничники отказались пропустить через КПП "Верхний Ларс" четырех девушек из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживают их на пропускном пункте до приезда родственников, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", случаи насилия в семье для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Правозащитники считают, что разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь.

На КПП "Верхний Ларс" российские пограничники не пропустили через границу и удерживают четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист Светлана Анохина.

"Все девушки совершеннолетние, насколько мы знаем, они не в розыске, но у них спрашивают, есть ли разрешение от родственников на выезд из страны. Родственники меж тем уже едут, им сообщили", - рассказала Анохина.

Две родных сестры, 20 и 18 лет, и их троюродные сестры, которым 24 года и 19 лет, направлялись в Грузию через наземный пункт «Верхний Ларс», сообщила Кризисная группа СК SOS. "При прохождении границы в 13:40 сотрудники КПП с российской стороны поочередно забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем начали звонить в полицию. В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы. 

Девушек удерживают, "не позволяя уйти, но при этом не подтверждая их задержание", - говорится в сообщении группы. На место прибыла адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с Кризисной группой СК SOS, указано в сообщении, опубликованном в 18:03.

Сестер вместе с адвокатом завели в "фильтрационное помещение" на КПП "Верхний Ларс", сообщив сестрам, что они будут сидеть в нем "хоть сутками", при этом не назвав причин. Покидать помещение может только адвокат, говорится в другом сообщении Кризисной группы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Дагестана рассказала о своей победе над семейным насилием", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне", "Правозащитники сочли реальной угрозу жизни покинувшей Россию уроженки Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 октября 2022, 18:36

29 октября 2022, 17:46

29 октября 2022, 16:48

29 октября 2022, 15:53

  • Аналитики поспорили о мотивах нападок Кадырова и Пригожина на военное руководство

    Критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из двоих заработать политические дивиденды себе лично, предположил политолог Алексей Малашенко. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, возразил политконсультант Евгений Минченко.

29 октября 2022, 14:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи