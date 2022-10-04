ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне

04 октября 2022, 14:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Страсбургский суд счел расследование российскими силовиками дел о семейном насилии неэффективным.Так, жительнице дагестанского села ЕСПЧ назначил компенсацию в 10 тысяч евро в связи с избиениями с стороны бывшего мужа и угрозах смертью. Компенсация в 3210 евро назначена жительнице Белоруссии, которая жаловалась на избиение мужем в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", случаи насилия в семье, для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь, заявили Светлана Анохина и Саида Сиражудинова. Домашнее насилие в регионах Северного Кавказа скрывается за ширмой традиций, констатировали авторы подкаста "Свобода (не) за горами", авторы которого рассказали девушке из Дагестана, сумевшей сбежать из семьи, где подвергалась насилию.

ЕСПЧ сегодня вынес решение по жалобам 15 россиянок, которые в 2019-2021 годах сообщили о неэффективном расследовании фактов домашнего насилия. 280 000 евро взыскано с правительства РФ в их пользу в счет компенсации морального вреда, еще 67 471 евро — как возмещение материального ущерба и судебных издержек, следует из информации на сайте суда.

Среди тех, кому назначены компенсации, жительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Астрахани и других регионов России, а также жительница Белоруссии, которая подвергалась насилию в Чечне.

Жительница Дагестана Гулли Казанбиева из Новокули, которая с 2015 года подвергалась насилию со стороны мужа. Полиция была предупреждена как минимум о двух инцидентах, но не вмешивалась. В сентябре 2019 года бывший муж ее сильно избил. Судмедэкспертиза зафиксировала сотрясение мозга, переломы челюсти и руки, ушибы и ссадины на голове, лице и груди.Бывшего мужа выпустили на свободу из СИЗО спустя месяц, однако в октябре 2020 года он был приговорен к одному году и одному месяцу лишения свободы. На протяжении всего судебного разбирательства он продолжал писать Казанбиевой СМС-сообщения, угрожая убить ее после освобождения. Освобожден в 2021 году. После шести отказов в июне 2021 года полиция возбудила уголовное дело по обвинению в "истязаниях" и угрозах смертью, исход которого остается неизвестным. Суд назначил Казанбиевой компенсацию в 10 277 евро.

С августа 2020 года бывший партнер жительницы Астрахани Елизаветы Шумиловой преследовал ее, угрожая облить ее кислотой и сопровождал свои угрозы фотографиями, сделанными в ее квартире. Но полиция отказалась проводить расследование, так как угрозы не были достаточно реальными. Прокурор оставил в силе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела как законное и обоснованное, суд назначил ей компенсацию в 5 тысяч евро, говорится на сайте суда.

Жительница Беларуси Ольга Куркаханова после того, как ее муж похитил их новорожденного ребенка, она была вынуждена переехать в Чечню, чтобы иметь возможность навещать ребенка. Во время этих посещений муж неоднократно оскорблял Куркаханову, а также применял насилие. Медицинское освидетельствование, проведенное 22 мая 2018 года выявило синяки и ссадины на лице, шее и плечах. однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как травмы были недостаточно тяжелыми для возбуждения уголовного дела. Последний отказ в расследовании был отменен прокурором в октябре 2020 года, указано на сайте суда.

Из решения суда следует, что российская правовая база не соответствует требованиям по эффективному применению системы наказания за все формы домашнего насилия. Даже когда речь идет о физическом насилии, существующие положения уголовного права требуют, чтобы травмы достигли высокого порога тяжести, чтобы повлечь за собой государственное преследование, отметил юрист Павел Чиков. "Несмотря на то, что полиция могла бы принять какие-то разумные меры в рамках существующего правового поля, она либо отказала в возбуждении уголовного дела, либо, если расследование имело место, не применила адекватных мер пресечения. Отсутствие какой-либо формы охранного ордера в национальном законодательстве и неспособность властей принять надлежащие меры для защиты заявителей позволили правонарушителям годами беспрепятственно угрожать им, преследовать и нападать на них", указал он

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Также были внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ. Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.