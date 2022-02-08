Уроженка Дагестана раскрыла детали похищения родственниками в Москве

08 февраля 2022, 13:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Брат и сестра живущей в Москве уроженки Дагестана Айшат после похищения оскорбляли и унижали ее, а отец озвучил угрозы убийством, рассказала сама девушка.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля в кризисном центре "Крепость" сообщили, что 20-летняя уроженка Дагестана Айшат, получившая травмы при попытке родственников похитить ее и вернуть домой, находится в подавленном состоянии, ей назначена помощь психолога. Московская полиция начала проверку инцидента, сообщил адвокат девушки Дмитрий Захватов. По его словам, побои зафиксированы и у молодого человека, спутника Айшат. Отец девушки напал на дочь и в здании отдела полиции, перед этим решив, что присутствовавший в помещении сотрудник на его стороне, рассказал Захватов.

4 февраля родственники попытались похитить в Москве девушку, сбежавшую от домашнего насилия в Дагестане. Прохожие вызвали полицию, и всех участников инцидента задержали. Активистам кризисного центра "Крепость" и адвокату Дмитрию Захватову удалось добиться освобождения девушки. Она написала заявление на брата и отца, а затем поехала в больницу, где у нее зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Адвокат добавил, что ни девушке, ни ее родственникам ничего не предъявили в полиции.

Айшат находится в безопасном месте, с ней работает психолог, сообщил 7 февраля кризисный центр "Крепость" на своей странице в "Яндекс.Дзен". "У неё сейчас проблемы со здоровьем – болят гематомы, челюсть, резко меняется давление – из-за чего временами идёт кровь из носа", - отмечается в сообщении.

Состояние Айшат "немного стабилизировалось", и команда Крепости взяла у неё интервью, говорится в публикации. Девушка рассказала, что найти ее родственникам помогла ее бывшая подруга Альбина, с которой они вместе пытались арендовать квартиру. "Она им сказала, что я ищу квартиру, и дала мой номер телефона. В какой-то момент мне позвонила «риэлтор» и сказала: вы оставляли заявку на таком-то сайте, ещё актуально? Я сказала: «Да». Я ведь много где оставляла заявки о поиске квартиры. Мы назначили просмотр. На просмотр квартиры я приехала со своим парнем. Мы поднялись на 7-й этаж. «Риэлтор» была со мной на связи по вотсапу и попросила подождать ее немного. А через секунд 15 поднялись мой брат, его друг и сестра. Брат сказал: «Вот я говорил, что найду тебя!». Затем он ударил моего парня кулаком по лицу, а потом и меня. Дальше сестра с братом затолкали нас в лифт", - рассказала Айшат.

По ее словам, у подъезда стоял минивэн друга ее брата и сам владелец машины. "Меня волокли в машину насильно, я кричала и звала на помощь. Во дворе стояли два человека, они подошли, и я ухватилась за рукав одного, просила вызвать полицию. Но брат и его друг пытались запихнуть меня в машину. Я сопротивлялась. Хваталась за крышу машины, упиралась в подножку минивэна. Брат ударил меня в позвоночник. От боли я согнулась, и они смогли меня закинуть в машину. Мой парень и брат остались на улице. В машину села моя сестра, её волновало только то, спала я со своим парнем или нет. Она меня оскорбляла и унижала", - приводятся в публикации слова девушки.

Затем, по ее словам, брат затолкал ее парня в машину и сел сам. "Брат начал меня унижать, оскорблять, рассказывал про меня гадости моему парню... Говорил, что я плохая, веду развратный образ жизни, хотя это не так! Я не пью, не курю, в клубы не хожу. На это мой парень ответил: «И что?». За это брат ударил его по лицу ещё раз", - рассказала Айшат.

По словам девушки, у нее и ее спутника отняли паспорта и телефоны. "Брат залез в телефон парня, сделал фото его контактов: отца, матери и других родственников, сделал фото паспорта. У меня тоже отняли паспорт, телефон и сумку, чтобы я не смогла сбежать. Затем моего парня пытались выкинуть из машины, но тут приехала полиция. Видимо, те два человека их вызвали. Я, мой парень, брат, сестра и друг брата проследовали до ОВД. Когда мы приехали в ОВД, мне удалось схватить свой телефон и сумку, а паспорт остался в кармане брата. В ОВД остались я, брат и сестра", - рассказала Айшат.

Семья Айшат живет в Москве с 2010 года. Девушка обратилась в кризисный центр "Крепость" еще в октябре 2021 года после того, как сбежала от своей семьи. Она рассказала, что родственники ее контролировали и истязали. После побега она поменяла телефон и написала заявление в полицию о том, что ушла из дома самостоятельно, чтобы ее не объявляли в розыск. Центр "Крепость" помог ей с убежищем, после чего девушка смогла найти работу и начала искать жилье. Но 4 февраля отцу и брату удалось ее выследить, и они начали ее избивать, пытаясь похитить прямо на улице, на что отреагировали прохожие, вызвавшие полицию.

Девушка рассказала, что ей удалось отойти и позвонить адвокату Дмитрию Захватову, чей телефон ей ранее дали в «Крепости». "Затем я рассказала полиции о том, что меня похитили и хотят насильно выдать замуж. Полицейская мне сочувствовала и сказала, что она меня понимает. После чего меня отвели в актовый зал полицейского участка. Через некоторое время в актовый зал зашёл мой отец и сестра. Я пыталась убежать. Сестра меня схватила, затем отец меня бросил на пластиковый стул и стал избивать кулаком по лицу. Я начала кричать и звать на помощь. Полиция пришла на крики и разняла нас. После этого, по моей просьбе, меня отвели в кабинет и закрыли", - сообщила Айшат.

Затем сотрудник полиции вернул девушке паспорт. "Я сообщила, что хочу написать заявление на родственников, после чего полиция начала оказывать на меня давление: «Они твои родители, как ты можешь?»", - сказала она.

Позднее, по словам девушки, в кабинет зашел ее отец и начал говорить на аварском языке: «Ты шайтан, у тебя все внутри черное! Моя задача убить тебя, отвезти в Дагестан и похоронить тебя, чтобы смыть позор с семьи. Я даю тебе два дня, чтобы ты совершила суицид, потом я тебя заверну в саван и похороню в Дагестане. Если ты этого не сделаешь, я последние штаны отдам, чтобы тебя найти и убить!».

"Полицейский, не понимая того, что сказал мой отец, продолжил: «Видишь, отец заботится о тебе!». Тут мне пришло сообщение от моей сестры. Она давила на жалость и манипулировала. Но я всё равно настаивала на том, что хочу написать заявление. Затем приехал адвокат Дмитрий Захватов. Мы написали заявление, объяснительную и вышли из ОВД, где нас ждали координаторы «Крепости»... Мы вместе поехали в больницу. В больнице я теряла сознание, меня тошнило. Мне диагностировали сотрясение мозга. Из больницы я отправилась в безопасное место", - приводится в публикации рассказ Айшат.

Кризисный центр "Крепость" - проект движения "Гражданское общество", призванный обеспечить убежище людям, страдающим от домашнего насилия или насилия, связанного с их идентичностью, информирует сайт центра.

Отметим, что в России кризисные центры находятся в уязвимом положении с точки зрения закона. Закон не защищает постоялиц кризисных центров от похищений силовиками по запросу родственников, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в октябре 2021 года, после того, как силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане.