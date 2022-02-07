Помощь психолога потребовалась уроженке Дагестана после попытки похищения в Москве

07 февраля 2022, 16:46

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Уроженка Дагестана Айшат, которую родственники попытались похитить и вернуть домой, находится в подавленном состоянии, ей назначена помощь психолога, рассказали в кризисном центре. Московская полиция начала проверку инцидента, сообщил адвокат девушки.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что днем ранее родственники попытались похитить в Москве девушку, сбежавшую от домашнего насилия в Дагестане. Прохожие вызвали полицию, и всех участников инцидента задержали. Активистам кризисного центра "Крепость" и адвокату Дмитрию Захватову удалось добиться освобождения девушки. Она написала заявление на брата и отца, а затем поехала в больницу, где у нее зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Адвокат добавил, что ни девушке, ни ее родственникам ничего не предъявили в полиции.

В кризисный центр девушка обратилась еще в октябре 2021 года после того, как сбежала от своей семьи. Она рассказала, что родственники ее контролировали и истязали. После побега она поменяла телефон и написала заявление в полицию о том, что ушла из дома самостоятельно, чтобы ее не объявляли в розыск. Центр "Крепость" помог ей с убежищем и предоставил психолога и терапевта, оплатил медикаменты. Девушка смогла найти работу и начала искать жилье. Но отцу и брату удалось ее выследить, и они начали ее избивать, пытаясь похитить прямо на улице, на что отреагировали прохожие, сообщил 5 февраля кризисный центр "Крепость".

Московская полиция начала расследование попытки похищения 20-летней уроженки Дагестана Айшат, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат девушки Дмитрий Захватов.

"Вчера (6 февраля) мне позвонили из Главного управления МВД по Москве и пригласили в отдел вместе с Айшат и молодым человеком, которому также были нанесены побои. Сегодня сотрудниками полиции были взяты дополнительные объяснения, а также мы предоставили справку, подтверждающую побои у парня. Его достаточно долго опрашивали", - рассказал адвокат.

По его словам, в отдел была вызвана и другая сторона – родители Айшат, брат и его друг, которые были на месте происшествия. Семья проживает в Москве с 2010 года, отметил адвокат.

"Сейчас работа проводится и с ними. И скоро должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела. В каком качестве сейчас они проходят, нам не известно, такая информация нам пока не разглашается. Я в деле представляю интересы потерпевшей стороны", - пояснил он.

По словам адвоката, в пользу версии похищения свидетельствует видеозапись инцидента. "Есть видеозапись, на которой четко виден момент похищения. Снято, как применяется насилие в отношении Айшат и к молодому человеку. Поэтому дело должно быть квалифицировано как покушение на похищение двух и более лиц", - сказал Дмитрий Захватов.

По его предположению, отец Айшат напал на свою дочь и в здании отдела полиции, перед этим решив, что присутствовавший в помещении сотрудник на его стороне. "Это и стало триггером. Почувствовав поддержку полиции, мужчина дождался, пока все выйдут из помещения, и напал на свою дочь и стал избивать. На крики сбежались сотрудники, и только после этого их рассадили по разным кабинетам", - рассказал адвокат, добавив, что сейчас девушка чувствует себя лучше, но ей необходим курс психологической реабилитации.

Активисты кризисного центра «Крепость», куда Айшат обращалась за помощью еще в октябре 2021 года, нашли ей новое убежище, сообщил представитель центра. "Она находится в подавленном состоянии. Ей назначена сессия с психологом. У нее сотрясение мозга и гематомы головы и лица, а также проблемы с давлением: у нее из-за этого временами идет кровь из носа. Медицинская помощь была оказана сразу же после побоев", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Айшат покинула дом, потому что ее насильно хотели выдать замуж за дальнего родственника, контролировали и избивали. "Мы добиваемся возбуждения уголовного дела, чтобы история закончилась в ее пользу", - сказал представитель кризисного центра.

Напомним, в России кризисные центры находятся в уязвимом положении с точки зрения закона. Закон не защищает постоялиц кризисных центров от похищений силовиками по запросу родственников, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в октябре 2021 года, после того, как силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане.

"В первую очередь стоит задача легализовать закон о домашнем насилии. У шелтеров нет определенного правового статуса. Если бы был, то это помогло бы шелтерам быть более защищенными", – отметила, в частности, руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.