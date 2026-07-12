Заключенный оштрафован в Кабардино-Балкарии за дискредитацию армии

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Суд в Чегемском районе оштрафовал заключенного местной колонии Алибека Суюнчева, признав дискредитирующими армию его слова о том, что заключение контракта для участия в СВО является "харамом".

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Харам – в исламе это любые поступки, действия или вещи, которые строго запрещены. Совершение таких деяний считается грехом, за который человек несет ответственность, указано на сайте Islam-today.ru.

Согласно материалам дела, осужденный Алибек Суюнчев, отбывающий наказание в колонии в селе Каменка Чегемского района, заявил в присутствии других заключенных, что заключение контракта для участия в военной операции на Украине является так называемым "харамом" и что они погибнут. Суюнчев сказал эти слова, когда сотрудники Минобороны проводили агитацию в колонии.

Силовики составили протокол на Суюнчева. Чегемский районный суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике оштрафовал местную жительницу Яну Кештову, признав, что опубликованное ею видео в мессенджере дискредитировало российских военных.