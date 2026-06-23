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Кавказский узел

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19:01, 23 июня 2026

Житель Ейска обвинен в подготовке теракта в техникуме

Молодой человек в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело предполагаемого участника террористической организации, обвиняемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. 

Обвиняемому жителю Ейска 21 год. Молодому человеку вменяют участие в деятельности террористической организации и подготовку к теракту с гибелью людей .

Согласно версии следствия, между 1 февраля 2025 и 7 января 2026 года обвиняемый вступил в международную террористическую организацию, которая ставила своей целью вооруженные нападения на образовательные учреждения. 

Планируя нападение на техникум, молодой человек приобрел два ножа, а также изучил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и зажигательной смеси. Кроме того, он составил документ с призывами к убийству, который планировал распространить в сети в день атаки на студентов и сотрудников учебного заведения, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Название террористической организации, имя обвиняемого и его род занятий в сообщении ведомства не раскрываются. Комментариями обвиняемого или его адвоката "Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в начале февраля 2022 года Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении терактов в учебных заведениях Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья, а также в Москве, Крыму и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники движения "Колумбайн", которое Верховный суд России признал террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В марте 2022 года в Сочи был задержан подросток, который администрировал чат участников запрещенного террористического движения и публиковал ложную информацию о подготовке терактов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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