×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:02, 24 апреля 2026

Верховный суд поддержал активистов по иску о вырубке елей в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск активистов о незаконности строительства дома на участке еловой рощи в Ростове-на-Дону Верховный суд России вернул в апелляционную инстанцию, адвокат назвала решение благоприятным исходом. Борьба горожан за сохранение елей на участке ведется несколько лет.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года ростовские активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. Участок находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее районные власти уведомили собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что вырубка была остановлена, так как она велась без разрешительной документации, а полиция проводит проверку. В мае 2025 года Ростовский областной суд признал бездействие чиновников, допустивших вырубку деревьев и застройку на участке возле парка Авиаторов, и обязал привести участок в первоначальный вид.

В Верховном суде рассматривали конфликт по поводу вырубки деревьев в Ростове-на-Дону. Конфликт жителей одного из районов Ростова-на-Дону и  предпринимательницы, пытающейся вырубить еловую рощу под строительство, тянется уже несколько лет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ирина Якымив, представляющая интересы жителей Ростова-на-Дону.

Участок пересечении улицы Зеленая и проспекта Шолохова недалеко от центрального автовокзала города согласно городскому Генплану относился к  озелененным территориям специального назначения, указала она.

«Однако в 2015 году в администрацию города обратился некий Андрей Перн, на тот момент – руководитель местной
федерации айкидо, и выпросил себе именно этот участок под индивидуальное жилищное строительство, обосновывая это наличием в семье ребенка-инвалида. На тот момент этот участок выходил прямо на федеральную трассу М-4 «Дон» (обходные дороги построили позже). Затем все затихло на шесть лет, потом было подано заявление о намерении построить дом площадью 39 квадратных метров. Разрешение было получено, и все опять затихло на два года. В начале октября 2023 года участок перешел к Марии Тамбиевой, причем продан он был за 9 миллионов рублей, в то время как Перну он был уступлен за 1 миллион. Во время, когда было удовлетворено требование Перна о выделении участка, должность главы городского департамента имущественно-земельных отношений занимал Андрей Тамбиев», - отметила Якимыв.

Суд не согласился с тем, что нам нужно отказать

24 апреля, как сообщила Якымив, Административная коллегия Верховного суда огласила свое решение.

«Были отменены решения апелляционной и кассационной инстанций. Но дело было возвращено не в суд первой инстанции, а в апелляционную инстанцию – на новое рассмотрение. Таким образом, суд не согласился с тем, что нам нужно отказать», - заявила она.

Якымив подчеркнула, что была уверена в благоприятном решении суда, поскольку  придя в Ростовский областной суд, который, кстати, как раз и является апелляционной инстанцией по этому делу, куда транслировалось оглашение приговора, она увидела, что в зал была вызвана пресс-служба суда. Она также отметила благодарность со стороны присутствовавшего на заседании представителя Генеральной прокуратуры «активным гражданам», благодаря которым в распоряжении прокуратуры оказались документы по этому делу.

Ростовский эколог, говоривший на условиях анонимности, отметил, что деревья  на спорном участке входили в состав т.н. зеленых насаждений специального назначения. «Это деревья, которые традиционно сажают
вдоль крупных трасс, для того, чтобы экранировать шум, задерживать загрязнение и тому подобное», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мария Тамбиева отказалась  комментировать ситуацию.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда России, иск "о признании незаконными решений, действий (бездействия) администрации Первомайского района г. Ростов-на-Дону по выдаче уведомления о соответствии объекта параметрам строительства, возложении обязанности принять меры к признанию постройки самовольной", решение по которому вынесено сегодня, был подан 31 заявителем, в том числе депутатом гордумы Ростова-на-Дону Натальей Оськиной. Ответчиками по делу выступали администрации Ростова-на-Дону и Первомайского района города, Департамент архитектуры и градостроительства города, в качестве третьих лиц привлекались Андрей Перн и Мария Тамбиева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше