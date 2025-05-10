Активисты добились запрета на вырубку деревьев около ростовского парка

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Ростовский областной суд признал бездействие чиновников, допустивших вырубку деревьев и застройку на участке возле парка Авиаторов, и обязал привести участок в первоначальный вид.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года ростовские активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. Участок находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее районные власти уведомили собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что вырубка была остановлена, так как она велась без разрешительной документации, а полиция проводит проверку.

Ростовский областной суд вынес решение по иску активистов, которые выступили против вырубки деревьев около парка Авиаторов, пишет 8 мая "Блокнот-Ростов".

Активисты, которые возмутились вырубкой деревьев на участке, обратились в суд, который, однако, не увидел в действиях чиновников, которые переоформили участок под индивидуальной жилищное строительство и разрешили вырубку деревьев, ничего предосудительного. Тогда активисты подали апелляцию.

Апелляция признала бездействие администрации, которая не остановила вырубку деревьев и застройку участка, и обязала принять меры по приведению участка в первоначальный вид, сообщили активисты "ГорЛесНадзора".

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