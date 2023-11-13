Власти Ростова-на-Дону отреагировали на протест активистов против вырубки деревьев

13 ноября 2023, 02:01

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Вырубка деревьев на улице Зеленой проводилась без разрешительной документации, полиция проводит проверку, сообщили власти Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября ростовские активисты потребовали остановить вырубку деревьев около парка Авиаторов в Первомайском районе. Участок находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее районные власти уведомили собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан.

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев на улице Зеленой около парка Авиаторов. По их словам, вырубка проводилась без разрешительной документации. "Владельцы участка на улице Зеленой 2а без оформления разрешительной документации произвели снос двух деревьев. На место прибыли сотрудники полиции и представители администрации Первомайского района. Они зафиксировали факт вырубки зеленых насаждений. Дальнейший снос предотвращен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.

По данным властей, был составлен акт, проводится процессуальная проверка, "по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ". Также проводит проверку комитет по охране окружающей среды.

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