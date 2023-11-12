Вырубка деревьев в Ростове-на-Дону возмутила активистов

12 ноября 2023, 18:41

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Вырубка деревьев около парка Авиаторов в Ростове-на-Дону начата сегодня вопреки заявлению властей о недопустимости спила деревьев на этом участке, заявили активисты и потребовали остановить вырубку.

Сегодня утром рабочие приступили к вырубке деревьев на участке около перекрёстка проспекта Шолохова и улицы Зелёной, недалеко от парка Авиаторов в Ростове-на-Дону. Местные жители заявили, что работы ведутся незаконно. После того, как на место приехали сотрудники полиции, снос деревьев временно прекратился, сообщает Donnews.ru.

Этот участок на Зеленой улице находится в частной собственности и оформлен под индивидуальное жилищное строительство. При этом ранее администрация Первомайского района уведомила собственника участка о недопустимости спила деревьев и строительства. Запрет был объявлен после коллективных обращений ростовчан, обеспокоенных появлением забора на этой территории, информирует 161.ru.

Согласно ответу администрации района активистам, прокуратура 24 октября направила в гордуму протест с требованием привести правила землепользования Ростова-на-Дону в соответствие с Генпланом, а вопрос о назначении этих 900 квадратных метров земли планируют вынести на декабрьское заседание гордумы.

Планируется, что участок Зеленой улицы должны отнести к границам территориальной зоны насаждений специального назначения. Публичные слушания по изменению границ территориальных зон проходят с 1 по 30 ноября. Но пока этого не произошло, "землей распоряжаются иначе", пишет издание.

По словам местной активистки Марии, выступающей против вырубки деревьев, представители собственников объяснили, что это частная собственность. "Документов на вырубку у них не было. Но мне сказали, что на этой земле собираются строить магазин. Значит, у них должно было быть на руках разрешение от комитета по охране зеленых насаждений на вырубку деревьев, потому что, когда строится коммерческий объект, это разрешение обязано быть. Полиция составила протокол о том, что деревья вырублены и прокуратурой ранее был вынесен протест. При этом полицейские сказали, что они сделать ничего не могут, дежурить тут не будут. Запрещающих бумаг на месте они не выдали. Мы собираемся подать заявление в районный суд, а также заявление в полицию", - приводит ее слова издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, автор которого подходит к металлическому синему забору и ведет съемку поверх него. В кадре видны спиленные деревья и несколько рабочих.

На фоне синего забора записано и видеообращение Марии Польдяевой, опубликованное сегодня в телеграм-канале Don Mash. В аннотации к видео поясняется, что ростовчане отстаивают участок парка Авиаторов на улице Зеленой. "Слушание по спорной территории назначили на вторник, но застройщик не дождался решения — сегодня утром частично спилил деревья. Горожане вызвали полицию, вырубку приостановили", - пояснил администратор анонимного телеграм-канала.

Видеообращение Марии Польдяевой записано в режиме селфи. "Здравствуйте, у нас недоброе утро. За синим забором [...] по адресу Зеленая, 2а сегодня уже началась рубка деревьев в обход протеста прокуратуры, согласно которому этот участок должны перевести в зону зеленых насаждений особой охранной территории - несмотря на все это, собственником сегодня было принято решение начать рубку. В воскресенье утром, когда все спят. [...] К сожалению, вот минус два дерева", - говорит женщина на видео.

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