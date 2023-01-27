Азербайджан объявил об эвакуации дипломатов после атаки на посольство в Тегеране

27 января 2023, 14:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране эвакуируются после вооруженного нападения на дипмиссию и будут отправлены на родину, сообщил МИД. Служба госбезопасности Азербайджана отчиталась о начале собственного расследования инцидента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое охранников. Нападавший задержан полицией.

По данным иранских следователей, задержанный объяснил нападение бытовыми мотивами, поскольку в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась домой, и он думал, что его жена скрывается там. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Сотрудники посольства Азербайджана эвакуируются после инцидента, сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, что сотрудники посольства будут отправлены в Азербайджан, информирует АПА.

По словам источника в дипломатической структуре, сотрудники посольства покидают Иран в связи с угрозой их безопасности. Они считают, что правительство Ирана не может обеспечить требования Венской конвенции, пишет haqqin.az.

Согласно Венской конвенции, государство обязано принимать меры для защиты помещений представительства другого государства от вторжения, ущерба, нарушения спокойствия и оскорбления его достоинства.

В Азербайджане в связи с нападением на посольство возбуждено уголовное дело, сообщила Служба госбезопасности. "В соответствующие органы Исламской Республики Иран было направлено обращение о решении необходимых вопросов, связанных с проведением расследования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СГБ Азербайджана.

Посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави сегодня был вызван в МИД Азербайджана, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. "На встрече было озвучено требование в кратчайшие сроки привлечь к ответственности лицо, совершившее террористический акт, провести тщательное расследование, выявить и наказать других участников, причастных к организации и совершению преступления. На встрече также было подчеркнуто, что в последнее время в Иране проводится планомерная антиазербайджанская кампания, что еще больше обостряет и без того сложные отношения", - говорится в публикации на сайте МИД.

Мусави "решительно осудил вооруженный инцидент" и выразил соболезнования семье погибшего, правительству и народу Азербайджана, отмечается в сообщении. "Посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, в настоящее время правоохранительные органы расследуют его", - сообщил МИД Азербайджана.

Напомним, отношения Азербайджана и Ирана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.