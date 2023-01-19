Президент  Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мухтара Мамедова  чрезвычайным и полномочным послом республики в Израиле, 26 ноября 2022 года Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства в Израиле, сообщило 11 января Media.Az. 