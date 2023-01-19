19 января 2023, 16:27

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Укрепление партнерства между Ираном и Арменией раздражает власти Азербайджана, но не представляет угрозу для него. Одновременно Азербайджан развивает сотрудничество с Израилем, что сулит Баку политические и экономические выгоды, в том числе, поможет эффективнее отстаивать свои интересы в Европе и США, уверены опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2022 года Минобороны Азербайджана объявило о начале азербайджано-турецких военных учений в Баку и в граничащих с Ираном Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах. В них задействованы сухопутные и военно-воздушные силы, спецназ, инженерные и ракетно-артиллерийские войска Азербайджана вместе с турецкими военными. Совместные азербайджано-турецкие учения у границы с Ираном стали ответом на учения иранских войск у азербайджанской границы, сочли опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и военные эксперты.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Усиление партнерства между Ираном и Арменией, безусловно является раздражителем для Азербайджана, однако это не представляет для него какой-либо экзистенциональной угрозы и у Баку есть что противопоставить возможным вызовам его безопасности, исходящим от альянса Тегеран-Ереван, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли, комментируя сообщение о том, что столицы Армении и Ирана стали городами-побратимами.

Ереван и Тегеран стали городами-побратимами, соглашение об этом подписали мэры двух городов Грачья Саркисян и Алиреза Закани в Иране, Саркисян и Закани также подписали программу по сотрудничеству в сферах транспорта, градостроительства, культуры, охраны окружающей среды и других, связанных с городским хозяйством, сообщила 18 мэрия Еревана на своем сайте.





"Между армянами и персами существует историческая близость, обусловленная тем, что оба народа относятся к индоевропейской языковой семье. Их также объединяла общность в борьбе с тюрками. В современной же ситуации Иран рассматривает Армению как страну, посредством которой может сохранять свое влияние на Южном Кавказе. Активизация партнерства с Арменией для Ирана еще более актуализировалась после 44-дневной войны в Карабахе, окончившейся победой Азербайджана. Политическая поддержка Азербайджану Турции, не допустившей вмешательство в войну третьих сил, дальнейшее сближение Баку и Анкары сильно ударило по позициям Ирана в регионе. Тегеран теперь стремится компенсировать ослабление своего влияния в Азербайджане усилением партнерства с Арменией", - сказал Джафарли.

В некоторых вопросах интересы Ирана и Армении совпадают, подчеркнул он. "Иран выступает против проекта Зангезурского коридора. Он опасается, что его транспортные связи с Арменией окажутся под контролем третьих сторон. У Еревана такие же опасения, потому что в случае реализации проекта в соответствии с оговоренными в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России, по которому безопасность коммуникаций между Азербайджаном и его Наxичеванской автономной республикой будут обеспечивать погранвойска ФСБ РФ. В таком случае, Армения может полностью утратить контроль над своими южными границами", - сказал Джафарли.

После войны 2020 года в отношениях между Азербайджаном и Ираном перманентно возникает напряженность, указал аналитик. "Во время войны Азербайджан использовал израильские вооружения и у Тегерана существует фобия, что сотрудничество между Баку и Тель-Авивом в области безопасности будет направлено против Ирана. Из Ирана постоянно звучат "грозные заявления" о том, что Тегеран не позволит использовать территорию Азербайджана для враждебных действий против себя, намекая на некую военную деятельность Израиля. Однако эти заявления голословны и не подкрепляются фактами", - отметил Джафарли.

Однако вопреки угрожающим заявлением из Ирана, подкрепляемым военными учениями у границ Азербайджана, Баку продолжает активное сотрудничество с Израилем, давая понять, что не боится конфронтации с Тегераном, добавил аналитик.

"Несмотря на многие годы активного партнерства между Азербайджаном и Израилем, Баку не решался до сих пор открыть посольство в Тель-Авиве, учитывая беспокойство Ирана и сохраняя приверженность политике баланса во внешней политике. Однако в конце прошлого года Азербайджан принял решение об открытии посольства, а на днях назначил первого посла в Израиль", 0 указал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мухтара Мамедова чрезвычайным и полномочным послом республики в Израиле, 26 ноября 2022 года Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства в Израиле, сообщило 11 января Media.Az.

По мнению Джафарли, эти шаги нельзя считать провокацией Ирана. По его словам, Тегеран спровоцировал Азербайджан в частости, экономическими связями с властями непризнанного Нагорного Карабаха, которые были официально прерваны "только после резких дипломатических шагов в Баку". "Иран отказавшись от формального баланса между Азербайджаном и Армении, стал вести себя все больше как "друг Армении", это и предопределило решение Азербайджана открыть посольство и тем самым новую страницу в отношениях с Израилем", - сказал Джафарли.

Открытие посольства в Израиле является раздражителем для Ирана, дополняющим напряженность в его отношениях с Азербайджаном, добавил он.

"Сближение с Израилем создает для Азербайджана новые возможности. Если раньше сотрудничество охватывало сферы безопасности и экономики – Азербайджан был одним из основным поставщиков нефти в Израиль, то теперь будут активнее развиваться связи в научной-технических сферах, области высоких технологий.Открытие посольства в Израиле еще более усилит симпатии влиятельной еврейской диаспоры в США и других стран, которая будет использовать свои возможности для продвижения интересов Азербайджана. Помимо того, усиление напряженности в отношениях Тегерана и Баку будет побуждать США и ЕС вступиться за Азербайджан, ибо угрозы Ирана Азербайджану – это угрозы и по геополитическим и энергетическим интересам Запада, по экспортным нефтепроводам и газопроводам в Европу", - подчеркнул Джафарли.

Он усомнился в возможностях развития военно-технического сотрудничества между Тегераном и Ереваном. "Во-первых, против этого будет Россия, которая все-таки официально является военным союзником Армении. Иран вряд ли пойдет на шаги, вызывающие недовольство Москвы, от которой он все-таки зависит. Во-вторых, если даже поставки вооружений в Армению будут, и Иран и Армения заключат военный союз, то у Азербайджана есть аналогичный военный союз, закрепленный Шушинской декларацией с Турцией. Турецкие вооружения более передовые и технологичные. Кроме того, Азербайджан может получать адекватное противоядие иранскому оружию от Израиля", - сказал Джафарли.

Эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев также не видит для Азербайджана угроз от сближения Ирана и Армении и возможного военного сотрудничества этих стран. "Конечно, Армения старается как можно максимально использовать возможности экономического сотрудничества с Ираном в условиях региональной изоляции. Однако партнерство с Ираном у Армении не перешагнет торгово-экономические сферы. Распространение партнерства на военную и военно-техническую сферу принесет Армении больше вреда, чем пользы. Вряд ли это понравится Западу, который рассматривает тоталитарный Иран как источник зла в регионе и на глобальном уровне. Да и Россия никогда не одобрит военное сотрудничество Армении с Ираном, считая Южный Кавказ и тем более Армению зоной своих жизненных интересов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В целом, на его взгляд, Иран не в состоянии представлять Азербайджану военную угрозу. "Несмотря на воинственную риторику некоторых иранских мулл и генералов, а также бряцание оружием в виде демонстративных маневров у границ с Азербайджаном, этим Баку не запугать. Гипотетическая военная агрессия Ирана против Азербайджана приведет к большой региональной войне, и иранская дипломатия хорошо просчитывает последствия такого шага. Дело в том, что Иран имеет большую протяженную границу с Турцией и Пакистаном, у которых с Азербайджаном фактически военные союзнические отношения. Израиль и Саудовская Аравия также не упустят возможности ударов по военной инфраструктуре страны, которую они считают своим врагом номер один. Думаю, что США и НАТО также не будут оставаться безучастными. Иран, вторгнувшись в Азербайджан может оказаться в ситуации Ирака, который в начале 90-х годов XX века совершил интервенцию в Кувейт и потом международным сообществом был выдворен оттуда с тяжелыми политическими и экономическими последствиями для Багдадая", - считает Дадашев.

Поэтому в Баку не боятся угроз Ирана и проводят политику в соответствии с национальными интересами Азербайджана. В частности, Азербайджан добился от Ирана прекращения всяких торговых и транспортных связей с властями Нагорного Карабаха. "Более того, Баку вынудил иранских транспортников платить таможенные пошлины при перевозках в Армению за использование дороги, которая частично проходила по азербайджанских территории в Губадлинском районе. В ответ на военные учения Ирана, Азербайджан провел ответные маневры, в том числе совместные с Турцией. Власти Азербайджана приняли резкие шаги по пресечению распространению влияния Ирана среди верующих страны. Был выдворен из страны официальный представитель Верховного духовного лидера Ирана в Азербайджане Алиакпер Оджагнежад, а мечеть "Хусейния", находившаяся под влиянием иранских мулл была закрыта. Наконец, игнорируя предостережения иранцев, Азербайджан открыл посольство в Израиле", - отметил эксперт.

По мнению директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, несмотря на активное торгово-экономическое партнерство с Арменией, Иран никогда не предпримет военных шагов или каких-то санкций.

"Иран - государство не только персов, в политической, военной, клерикальной элите Ирана широко представлены и азербайджанцы. Они никогда не допустят того, чтобы Иран совершил военные действия против Азербайджана. Да, и вообще любая агрессия против Азербайджана взорвет Иран изнутри с учетом того, что этнические азербайджанцы составляют практически половину населения страны. Да, во время войны 2020 года Иран предоставлял свою территорию для перевозок военных грузов в Армению, но сам никогда не поставлял оружия и техники. Иран никогда не принимал практических шагов против Азербайджана. Он обеспечивал все эти годы сухопутное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой", - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Что касается негативной реакции Ирана на сотрудничество Азербайджана с Израилем и Западом, то по словам аналитика, Тегеран прекрасно осведомлен, что Баку не предоставляет свою территорию для антииранской деятельности. "Однако, иранцы все время озвучивают свои предостережения дабы Баку не изменил свою политику", - сказал Алиев.

Не видит он и антиранской направленности и в открытии посольства Азербайджана в Израиле. "Азербайджан не открывал посольства в Израиле не только из-за Ирана. Баку учитывал общую консолидированную позицию исламского сообщества в рамках Организации исламского сотрудничества. Но в последние годы в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке, происходят кардинальные изменения. То, что еще совсем недавно считалось нереальным, несбыточным, сегодня становится действительностью. После того, как Саудовская Аравия и ОАЭ установили дипотношения с Израилем, в эти страны состоялись визиты представителей еврейского государства, то никаких преград не было для открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве. Впрочем, активное сотрудничество обе страны развивали и без функционирования дипмиссии Азербайджана в Израиле. Поэтому это событие никакой новой реальности не создает и на отношения Азербайджана с Ираном какого-либо судьбоносного влияния" не окажет", - сказал М.Алиев.

Он также обратил внимание на экономические интересы Ирана в Азербайджана, которые Тегеран никогда не поставит под угрозу.

"Иранские компании участвуют в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и это приносит им крупные доходы. Это один из немногих проектов, где иранцы не попали под санкции Запада", - отметил Алиев.

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