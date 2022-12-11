Бакинские аналитики назвали учения Азербайджана и Турции месседжем Ирану

11 декабря 2022, 15:50

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Совместные азербайджано-турецкие учения у границы с Ираном стали ответом на учения иранских войск у азербайджанской границы, сочли опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и военные эксперты. Назначение турецкого генерала советником главы Минобороны Азербайджана аналитики назвали элементом военного сотрудничества Баку и Анкары.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Минобороны Азербайджана объявило о начале азербайджано-турецких военных учений в Баку и в граничащих с Ираном Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах. В них задействованы сухопутные и военно-воздушные силы, спецназ, инженерные и ракетно-артиллерийские войска Азербайджана вместе с турецкими военными.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Завершившиеся учения «Братский кулак» имеют значение для "обеспечения стабильного мира в регионе", заявил 10 декабря министр обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Закир Гасанов. После него выступил советник министра - генерал-полковник турецкой армии Бахтияр Ерсай, который заявил, что азербайджанская армия приводится "в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, сообщило в тот же день Caliber.Az.

Бахтияр Эрсай - командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане. О том, что он назначен советником министра обороны Азербайджана, стало известно лишь 10 декабря, сообщило в тот же день Oxu.Az.

Иран несколько раз проводил учения вблизи границы с Азербайджаном, это вызывало напряжение не только в Баку, но и в Анкаре, поэтому совместные азербайджано-турецкие учения стали предупреждением Тегерану, считает директор Исследовательского центра "Атлас" Элхан Шаиноглу. Учения на границе с Ираном связаны и с активизацией протестного движения азербайджанцев в Иране, сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

В этих учениях по сравнению с азербайджанскими учениями, прошедшими в ноябре, была задействована новая военная техника: истребители F-16 и вертолеты Atak, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, офицер запаса Адалят Вердиев, автор множества статей о вооружениях. Кроме того, в учениях отрабатывалось понтонное форсирование реки Араз (Аракс), по которой проходит граница Азербайджана и Ирана. Этот же сценарий, но с форсированием реки в направлении территории Азербайджана, отрабатывали иранские военные на учениях в октябре, отметил он.

"Последние учения отличаются от предыдущих проведением на обширной территории на границе с Ираном. Ранее, до учений иранских ВС вблизи с Азербайджаном, наша армия не проводила учения на границе с Ираном", - сказал Адалят Вердиев, отметив, что "эти учения в первую очередь адресованы Тегерану".

Назначение генерал-полковника турецкой армии Бахтияра Эрсая советником министра обороны Азербайджана стало прецедентом, указал Вердиев. "Ранее такого прецедента не было. Эрсай будет укреплять обороноспособность нашей армии и способствовать переходу азербайджанской армии к турецкой модели ВС", - сказал он, пояснив, что Бахтияр Эрсай хорошо известен в Азербайджане в связи с его успехами в борьбе с террористическими организациями.

Турецкие военные советники были в Азербайджане и ранее, не согласился директор аналитического центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу. В частности, по его словам, военный советник из Турции был у президента Абульфаза Эльчибея в начале 1990-х годов, а во время президентства Гейдара Алиева даже в малых военных соединениях служили военные советники - офицеры турецкой армии. "Но в обоих случаях турки были отстранены, а теперь вновь приглашаются. Надеюсь, что практика увольнения турок у нас повторяться не будет. Турция - единственный естественный союзник Азербайджана, этот союзник нам исключительно важен", - сказал Оруджлу корреспонденту "Кавказского узла".

Совместные учения армий Азербайджана и Турции не первые, отметил военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Имеется плановость в проведении азербайджано-турецких военных учений, а после второй карабахской войны интенсивность таких учений увеличилась, включая трехсторонние с Пакистаном и Грузией. Последние связаны с безопасность трубопроводов. После начала агрессивной политики Тегерана на Южном Кавказе (на уровне риторики) и иранских учений на границе с Азербайджаном, ИРИ как адресат азербайджано-турецких учений на границе с Ираном очевиден", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, "Россия в качестве адресата также очевидна", добавил эксперт. "Россия ослабляется на Южном Кавказе, освобождающееся место хочет занять Иран, на что реагирует Турция. В Шушинской декларации Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана было заявлено, что Азербайджан и Турция движутся к созданию единой армии. А в строительстве единой армии нужны военные учения, все-таки различия в двух армиях существуют", - сказал Исазаде.

По его данным, Бахтияр Эрсай уже давно работает советником министра обороны Азербайджана, но об этом не заявлялось.

Эрсай был назначен советником главы Минобороны Азербайджана еще полтора года назад, сообщило 10 декабря издание haqqin.az.

Эрсай не может руководить азербайджанскими войсками, но вправе давать советы министру, добавил Исазаде. "Раньше этим занимался военный атташе посольства Турции в Баку. По статусу советник министра выше военного атташе Турции, так как непосредственно советник сидит в Минобороны и контактирует с министром обороны Закиром Гасановым. Задачей Эрсая будет обеспечение унификации двух армий, начиная от строевого шага до калибра патронов", - сказал он.

По словам эксперта, ноябрьские учения были "ответом, демонстрацией Ирану намерений Азербайджана и Турции действовать вместе"." Отработаны координационные мероприятия. До этих учений Азербайджан провел самостоятельные учения там же с применением артиллерии и авиации. Не думаю, что в декабрьских последних учениях были новые системы вооружений. Скорее, значение имела совместность применения вооружений. Эти учения "о людях, а не технике"", - подытожил Азад Исазаде.

Генерал Эрсай был одним из тех, кто руководил азербайджанской армией в 44-дневной войне 2020 года, его назначение на пост советника министра обороны стало "очень важной ступенью сотрудничества двух армий", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член президиума партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы. "Потом был командующим Группы особого командования турецкой армии в Азербайджане. При этом Эрсай оставался на посту заместителем командующего турецкой армией по сухопутным операциям. Назначение Эрсая служит целью доведения азербайджанской армии до стандартов армии Турции", - сказал он.

Азербайджано-турецкие учения на границе с Ираном преследуют цель купировать угрозы с иранской стороны, считает политолог Ильдар Велизаде. "Эти учения также показывают силу страны России и Армении. Тот кто захочет попробовать на зуб обороноспособность Азербайджана, столкнется с союзом азербайджанской и турецкой армий. В зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе фиксируется напряженность, а Турция наш союзник, тем более вовлеченный в строительство азербайджанской армии. Следовательно, учения направлены и на карабахскую аудиторию", - сказал Велизаде корреспонденту "Кавказского узла".

Назначение генерала Эрсая политолог также счел признаком усиления военного сотрудничества двух стран. Возможно, оно сигнализирует об интеграции азербайджанской армии с турецкой, отметил он.

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