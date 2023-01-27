посольство Азербайджана в Тегеране после нападения, стоп-кадр видео https://1news.az/news/20230127102611998-Soversheno-vooruzhennoe-napadenie-na-posolstvo-Azerbaidzhana-v-Irane-VIDEO

27 января 2023, 10:04

МИД Азербайджана сообщил о трех пострадавших при атаке на посольство в Иране

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Один человек погиб и двое получили ранения при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране погиб руководитель охраны посольства Орхан Аскеров, еще один человек ранен. По данным дипломатов, нападавший задержан.

Нападение произошло около 8.30 по бакинскому времени (07.30 мск), убит один человек, ранены двое, сообщил МИД Азербайджана. "Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Начато расследование нападения, отмечается в сообщении.

Напомним, отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Партнерство Армении и Ирана не несет угрозы Азербайджану", "Санкции уменьшили привлекательность российского оружия для Азербайджана", "Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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