27 января 2023, 09:45

Один человек убит во время атаки на дипмиссию Азербайджана в Тегеране

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Руководитель охраны дипмиссии погиб, еще один человек ранен сегодня при вооруженном нападении на посольство Азербайджана в столице Ирана.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, во время атаки погиб руководитель охранной службы посольства Орхан Аскеров, еще один получил ранение, сообщает Caliber.Az.

Согласно информации, полученной по дипломатическим каналам, нападавший задержан, пишет АПА.

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Примечание:

"Партнерство Армении и Ирана не несет угрозы Азербайджану", "Аналитики сочли открытие консульства Ирана в Сюнике предупреждением Азербайджану", "Санкции уменьшили привлекательность российского оружия для Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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