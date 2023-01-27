Власти Азербайджана подвергли сомнению данные иранской полиции об атаке на посольство

27 января 2023, 12:45

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Задержанный по подозрению в вооруженном нападении на посольство Азербайджана объяснил это бытовыми мотивами, сообщили тегеранские следователи. Атака произошла на фоне "антиазербайджанской пропаганды" в Иране, возразил МИД Азербайджана, а президент Ильхам Алиев объявил нападение терактом.

Как писал "Кавказский узел", нападение на посольство в Тегеране произошло сегодня утром. Нападавший был вооружен автоматом Калашникова, погиб начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства, сообщил МИД Азербайджана.

При нападении на посольство убит руководитель охраны Орхан Аскеров, нападавший, по данным дипломатов, задержан, сообщили ранее азербайджанские СМИ.

Начальник полиции Тегерана сообщил версию задержанного

Нападавший был задержан полицией сразу после стрельбы, сообщил начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими. "Этот человек вошел в посольство Азербайджана с огнестрельным оружием (автомат АК-47) сегодня утром. Один человек был убит и двое получили ранения в результате его нападения. Благодаря быстрым действиям полиции нападавший был немедленно задержан", - приводит его слова иранское агентство Mehr.

По словам Рахими, вооруженный мужчина вошел в посольство с двумя своими несовершеннолетними. "По предварительным данным, мотивом нападавшего были личные и семейные проблемы", - сказал начальник полиции.

По словам прокурора Тегеранского уголовного суда, задержанный сообщил, что в апреле 2022 года его жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. Мужчина не получил ответов от посольства и думал, что его жена скрывается там, рассказал прокурор.

"Сегодня утром я решил пойти в посольство с автоматом Калашникова", - процитировал слова задержанного прокурор. Задержанный сообщил представителям суда, что мотивы нападения были только личными, говорится в публикации агентства.

Власти Азербайджана указали на политическую подоплеку атаки

МИД Азербайджана не принимает версию полиции Тегерана, сообщил начальник пресс-службы министерства Айхан Гаджизаде. "Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено на личной почве", - приводит его слова АПА.

По словам Гаджизаде, в последние месяцы в иранских СМИ "ведется масштабная антиазербайджанская пропаганда". "Думаем, что это послужило толчком к нападению. Азербайджан всегда был сторонником добрососедства с Ираном и ожидал положительного ответа. Однако данные провокации оказывают негативное влияние", - цитирует сотрудника МИД агентство.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил происшествие терактом и потребовал наказать виновных, сообщает Trend. "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов".

Представитель Азербайджана насчитал пять нападений на дипмиссии страны за два года

За последние два года совершено пять нападений на посольства Азербайджана, сообщил сегодня глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде. "За последние 2 года совершено 5 нападений на дипломатические представительства Азербайджана. Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем Иран к выполнению Венской конвенции", - приводит его слова агентство.

В соответствии с Венской конвенцией на государстве пребывания лежит "специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".

Напомним, 18 сентября 2022 года посол Азербайджана обвинил армян в нападении на представительство в Париже. По его словам, правительство Франции не организовало должным образом охрану посольства и проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

В тот же день стало известно, что полиция в Тбилиси не позволила агрессивно настроенным людям приблизиться к посольству Азербайджана в Грузии, а двумя днями ранее группа людей окружила посольство Азербайджана в Вашингтоне. После этого МИД Азербайджана выразил беспокойство за безопасность дипмиссий страны за рубежом.

4 августа 2022 года неизвестные, напавшие на азербайджанское посольство в Великобритании, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные лозунги. Британские силовики задержали восемь участников нападения. После этого около 2000 мусульман-шиитов провели акцию протеста в Баку, на которой потребовали от властей Великобритании усилить охрану азербайджанского посольства в Лондоне.

22 июля 2020 года в Бельгии территория дипмиссий и собравшиеся там представители азербайджанской диаспоры подверглись нападениям и были забросаны камнями. Бельгийская полиция задержала 17 человек.

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