Санкции уменьшили привлекательность российского оружия для Азербайджана

06 сентября 2022, 21:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представленная на IV Азербайджанской международной оборонной выставке российская военная техника уступает продукции стран-конкурентов, она недостаточно высокотехнологична, а из-за санкций покупка такого оружия чревата проблемами в обслуживании, считают опрошенные "Кавказском узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Азербайджане проходил фестиваль авиации, космонавтики и технологий Teknofest, который впервые проводился за пределами Турции. Военное сотрудничество Баку с Анкарой едва ли помешает сотрудничеству с Москвой, так как речь идет о поставках разных типов вооружения, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

22 февраля 2022 года в Москве подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ. В документе сказано о том, что стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран. Будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества. Взаимодействуют по вопросам оснащения современным вооружением и военной техникой, а также по другим направлениям в данной области, представляющим взаимный интерес. Стороны активизируют усилия по созданию сервисных центров технического обслуживания, ремонта, модернизации вооружений и военной техники, а также по организации совместного производства различных видов продукции военного назначения. В 2021 году президент Ильхам Алиев заявлял о намерении Азербайджана закупать новейшие российские образцы вооружений.

В Бакинском экспоцентре сегодня открылась трехдневная IV Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX, в первый день на мероприятие допустили только профессиональную публику и журналистов, посетителей было много, передал корреспондент "Кавказского узла". Образцы вооружений были выставлены как на открытой площадке, так и в зале выставочного центра.

В выставке ADEX принимают участие свыше 200 компаний из 26 стран, сообщил Trend.az. Cреди участников выставки – министерство оборонной промышленности Азербайджана, компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. Белоруссия, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны участвуют в выставке со своими национальными стендами. Министр оборонной промышленности страны Мадат Гулиев отметил, что приоритетными странами для сотрудничества в военно-технической сфере Азербайджан считает Турцию, Израиль и Пакистан. "Азербайджан и Турция осуществляют совместную работу над таким оружием, которое предполагается использовать через 10-20 лет", - процитировало его агентство "Азертадж".

Одним из крупнейших иностранных участников выставки в Баку является АО "Рособоронэкспорт", две другие крупные экспозиции подготовлены Турцией и Азербайджаном.

В распространенном пресс-службой "Рособоронэкспорт" релизе говорится, что эта компания - традиционный участник выставки ADEX. Всего в российской экспозиции на ADEX 2022 примут участие более 20 предприятий промышленности, шесть из которых покажут свои разработки на собственных стендах. "Рособоронэкспорт" продемонстрирует современную ПВН: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С", сообщила пресс-служба компании.

Руководитель пресс-службы «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко высоко отозвался о качестве российского оружия. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "по точности и категории разлета боеприпаса российское оружие не уступает вооружению, произведенному в других странах".

Военный эксперт Тарлан Эйвазов считает, что присутствие на выставке России не отразится на отношении Азербайджана к Украине на фоне спецоперации. «В интересах Азербайджана - привлечение большого количества зарубежных участников на традиционную выставку ADEХ. Азербайджан не обязан закупать оружие у одного из постоянных участников выставки – России. Наши военно-технические отношения с Россией не могут сказаться на отношении к Украине, и не встречают негативной реакции со стороны Запада. Это бизнес», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эйвазов также отметил, что Азербайджан закупал у России военную авиацию, которая впоследствии была модернизирована в стране, а также легкое стрелковое и авиационное оружия.

«Российские образцы вооружения, представленные на бакинской выставке, относятся к современным. Азербайджан внимательно наблюдает за работой этого оружия. В Карабахе в основном страна применяла российское оружие [...] Техника, которую Азербайджан закупил в России, в принципе, показала себя хорошо. При этом надо отметить роль профессионализма азербайджанских военных. Ведь армянские войска тоже воевали российской техникой», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Шаир Рамалданов.

Рамалданов считает, что опыт войны в Карабахе привлек внимание азербайджанских военных к российской военной технике.

Выставка послужит сотрудничеству военно-промышленных комплексов Азербайджана и России, предположил он. "У нас есть совместные с российской стороной проекты. Министерство оборонной промышленности Азербайджана сотрудничает с военно-промышленным комплексом России, специалисты делятся опытом, наши специалисты неоднократно бывали в российских предприятиях", - сказал Рамалданов.

У Азербайджана нет обязательств прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией из-за ситуации на Украине, поэтому участие России в этой выставке следует оценивать в рамках продолжения заключенных ранее контрактов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Элхан Шихалиев.

"Будет ли осуществлена закупка российского оружия азербайджанским покупателем, мы увидим после выставки [...] На вооружении у азербайджанской армии находится большое количество российской бронетехники и артиллерийских систем, как оставшейся и модернизированной со времен СССР, так и произведенной в России. Это 60-70 процентов азербайджанского вооружения. Это не оружие последнего поколения. Наши военные базы содержат много российской техники, в столь большом объеме отказ от российского оружия невозможен в ближайшее время", - отметил он.

В российском вооружении используются аналоговые технологии, тем не менее, в этих видах оружия Россия испытывает трудности, сказал Шихалиев. "Нам известны проблемы [с этим видом] российского оружия, вызванные недостатком запасных частей и электронных носителей, поэтому Азербайджан ориентируется на технику из Турции, Израиля и на собственное вооружение, прекрасно себя оправдавшее в карабахской войне. В дальней перспективе переориентировка на технику из других стран для Азербайджана обязательна", - считает он.

То, что на выставке представлены образцы российской техники, не значит, что эта техника будет закуплена Баку, отметил Шихалиев. «Недостатка в военной технике у вооруженных сил нашей страны нет, постоянно идет поставка «умного оружия». Азербайджан будет усиливать вооружение в сегменте БПЛА, где сильны позиции Израиля и Турции. Российский военно-промышленный комплекс не может быть приоритетом для Азербайджана», - отметил он.

90 процентов образцов техники, привезенной из России на выставку, разработаны в СССР и модернизированы в России: «немножко накачаны электроникой», считает военный эксперт Азад Исазаде.

Чисто российскими (не советскими) разработками являются многоцелевой истребитель СУ-35 и истребитель танков «Терминатор», эти виды оружия в карабахской войне не применялись, отметил он.

"Фишкой российской техники является то, что все привезенные в Баку образцы являются выставочными экземплярами ручной сборки. В свое время мы сталкивались с тем, что закупленные российские танки были в недокомплекте, нуждались в доработке", - сказал Исазаде.

В Турции и Чехии есть оружие, намного лучше аналогов из России, считает он. Это касается дальнобойной самоходной артиллерии (чешская «Дана») и легкой бронетехники, отметил эксперт.

Необходимости приобретать российскую технику нет, так как такие контракты бывают долгосрочные, в расчете на обслуживание производителем. А Россия попала под санкции в части поставок электротехники, чипов, считает он. Следовательно, российские заводы не смогут ремонтировать проданную нам технику, и в Азербайджане останется непригодный военный продукт, сказал Исазаде.

«Надо также учитывать, что, покупая в России санкционный товар, Азербайджан рискует оказаться под вторичными санкциями Запада. У Азербайджана нет необходимости покупать российскую технику, имеющегося у нас вооружения достаточно [...]. Даже не самое современное западное оружие достойно пятерки, тогда как российское оружие оценивается в три, иногда 3,5 балла в пятибалльной шкале. Западное оружие капризное и нуждается в точном ремонте и обслуживании, не рассчитано на сверхинтенсивную эксплуатацию, но оно значительно эффективнее, точнее и мощнее в бою, поэтому нам надо делать уклон в сторону высокоэффективной техники", - добавил Исазаде.

Он также напомнил о Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией, в которой сказано о развитии азербайджанской армии в стандарте армии Турции. "Это касается калибров, взаимозаменяемости и авиационной техники. Военная авиация у Азербайджана пока советско-российская, но в Баку идут разговоры о закупке боевых истребителей в Пакистане, Турция развивает свой авиапром и ставит на вооружение свои штурмовики и истребители. Азербайджану надо унифицировать боевое оружие с турецкой армией», - заключил Исазаде.

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