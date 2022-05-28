Аналитики сравнили военно-техническое сотрудничество Баку с Анкарой и Москвой

28 мая 2022, 03:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий Teknofest, который впервые проводится за пределами Турции. В его рамках планируется подписание ряда соглашений, а также заявлено о намерении наладить в Азербайджане производство тяжелых дронов "Байрактар-Акынчы". Военное сотрудничество Баку с Анкарой едва ли помешает сотрудничеству с Москвой, так как речь идет о поставках разных типов вооружения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

С 26 по 29 мая в Баку проходит Teknofest-2022 - фестиваль авиации, космоса и технологий. Это крупнейший в Турции фестиваль соответствующей тематики. Мероприятие с 2018 года ежегодно проводится фондом Турецкой технологической команды (Т3) и министерством промышленности и технологий Турции. Азербайджан впервые принял участие в фестивале в 2021 году. В выставочной части фестиваля в Национальном павильоне Азербайджана тогда были продемонстрированы продукты и решения 11 местных компаний и стартапов, а также представлены местные беспилотные летательные аппараты. Профессиональные пилоты ВВС Азербайджана совершили одиночные полеты на истребителях МиГ-29 во время авиашоу, организованного в рамках мероприятия.

В 2022 году фестиваль впервые проводится за пределами Турции, и это решение оценивается организаторами как проявление братского и стратегического союза между двумя странами.

Организаторами фестиваля являются фонд Турецкой технологической команды (Т3), министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерство промышленности и технологий Турции. В рамках «Teknofest Азербайджан» проводятся технологические конкурсы в восьми номинациях, марафон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

В выставочной части фестиваля представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

Развлекательная программа фестиваля включает образцовые пилотажные полеты ВВС Азербайджана, а также турецких пилотажных групп Turkish Stars и Solo Turk, выступления деятелей искусства на большой сцене, авиасимуляторы, роботы и др.

В рамках фестиваля Турция и Азербайджан планируется подписание ряда соглашений, сообщил агентству «Анадолу» министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Самым значительным достижением фестиваля в Баку специалисты называют перелет нового турецкого тяжелого ударно-разведывательного БПЛА "Байрактар-Акынчы" из Турцию через воздушное пространство Грузии в Баку без промежуточной посадки. БПЛА преодолел 3200 км. Этот аппарат значительно крупнее, лучше вооружен, дольше и выше летает, способен нести больше оружия, чем его предшественник "Байрактар-ТБ2", который Азербайджан применял в Осенней войне 2020 года.

Новостью года в азербайджано-турецком оборонном сотрудничестве считают сообщение от технического директора компании Байрактар Сельджука Байрактара о планах наладить производство БПЛА "Акынчы" (Аkinci). Анкара передаст азербайджанской стороне технологии производства.

Сообщалось также о том, что прилетевший в Баку новый ударный БПЛА останется в собственности азербайджанских ВС. Вместе с поставленным в дальнейшем таким же супер-дроном у Азербайджана будет два БПЛА "Байрактар-Акынчы".

В официальных сообщениях о фестивале упоминается азербайджано-турецкое стратегическое партнерство в рамках известной формулы "Одна нация - два государства". Азербайджан по итогам января-ноября 2021 года занимает вторую позицию по закупкам турецкого вооружения после США. В январе-ноябре прошлого года он приобрел у Турции военной продукции на 192,126 миллиона долларов, что на 24,8% меньше, чем годом ранее, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

22 февраля 2022 года в Москве подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ. В документе сказано о том, что стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран. Будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества. Взаимодействуют по вопросам оснащения современным вооружением и военной техникой, а также по другим направлениям в данной области, представляющим взаимный интерес. Стороны активизируют усилия по созданию сервисных центров технического обслуживания, ремонта, модернизации вооружений и военной техники, а также по организации совместного производства различных видов продукции военного назначения. В 2021 году президент Ильхам Алиев заявлял о намерении Азербайджана закупать новейшие российские образцы вооружений.

Военный эксперт Шаир Рамалданов отметил корреспонденту "Кавказского узла", что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Российской Федерацией не прекращалось. Заключается оно, по его словам, в первую очередь в ремонте военной техники советского и российского производства и восстановлении поврежденного в ходе боевых действий оружия. Запасные части для этого вида вооружения поставляются из России. При этом Рамалданов также отметил, что широкой информации о сотрудничестве между двумя странами в этой области нет.

По поводу фестиваля Teknofest эксперт заявил, что основная его цель - популяризация среди молодежи современных технологий, не только в военно-технической области. Это можно видеть по наименованиям конкурсов и шоу, проводимых в Баку. "В то же время наибольший зрительский интерес вызвали азербайджанские и турецкие новые образцы вооружений, представленные в фестивале. Это различные, в том числе морского базирования, БПЛА, электронное и оптическое оборудование, приборы ночного видения, новое стрелковое и реактивное оружие на бронированных автомобилях. Современное вооружение трудно разделить на оборонительное и наступательное, к примеру, любой БПЛА применяется как в обороне, так и в атаке", - объяснил Рамалданов.

Все показанное в Баку вооружение новое, в войне 2020 года не применялось, уточнил он.

Военный эксперт Элхан Шихалиев ожидает, что сотрудничество Азербайджана и Российской Федерации в военной сфере будет продолжаться, в частности, по его словам, в сфере бронетанковой техники, так как мировой рынок иного выбора по сути не предлагает. Также Азербайджан не намерен отказываться от российской военной авиации и стрелкового вооружения. При этом, уточнил он, в последнее время на передний план выходит важность приобретения турецких и израильских боевых дронов, а также "умных" противотанковых и противоавиационных ракетных комплексов.

Он отметил представленное турками на фестивале новые вооружения - тяжелый БПЛА "Байрактар-Акынчы", интеллектуальные ракеты "Рокетсан", способные запускаться с "Байрактар-Акынчы", военно-транспортные вертолеты турецкого производства, намеченные на поставку в армию в 2024 году, выставленные на стендах новые средства ПВО. "Все эти виды вооружения будут поставляться в азербайджанскую армию во исполнение азербайджано-турецкой Шушинской декларации (от 15 июня 2021 года - прим. "Кавказского узла") о военно-политическом сотрудничестве между двумя братскими странами", - сказал Элхан Шихалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Элхан Велизаде заявил корреспонденту "Кавказского узла", что азербайджано-турецкое и азербайджано-российское военно-техническое сотрудничество различается как минимум одним принципиальным моментом. "Если в отношениях с Турцией Азербайджан нацелен на совместное производство новых вооружений, то в отношениях с Россией Баку закупает партии оружия в РФ. Производство российского оружия в Азербайджане не планируется", - отметил он.

По его словам, сейчас рано говорить о том, как боевые действия на территории Украины могут повлиять на планы поставки вооружения в азербайджанскую армию, так как они пока не завершились, "а планы поставок и заключение договоров требуют длительных согласований".

Политолог Арастун Оруджлу сравнил ожидаемые поставки оружия в Азербайджан из Турции и России.

"Турция еще не производит танки и военную авиацию, поэтому эту технику Баку будет закупать в РФ. Но в сфере высокотехнологичного, ракетного, вертолетного вооружения Турция опережает РФ. Не будучи второй, как Россия, мировым продавцом оружия, Турция занимает 13 место, продавая оружия в размере 0,9% мирового оружейного рынка. Турецкое военное производство молодо, но ориентировано на высокие технологии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что министерство обороны Азербайджана по опыту Осенней войны в Нагорном Карабахе и с учетом боевых действий не Украине предпочтет ракетное оружие и БПЛА, тогда как танки и прочая бронированная техника показывают свою низкую эффективность. "После карабахской войны Азербайджан и Турция заключили Шушинский договор, в котором есть пункты о сотрудничестве в армейском строительстве. Баку однозначно определил протурецкий вектор развития армии, а значит - на основании НАТОвских стандартов. В этом причина и значение фестиваля Teknofest в Баку", - добавил он.

По мнению Оруджлу, Азербайджан будет приобретать также израильские ("Лора", "Барак", "Железный купол") и турецкие ракетные системы для ПВО и поражения наземных объектов, но выразит готовность приобрети российские системы С-400, но вряд ли Москва это продаст Азербайджану. "Особо отмечу необходимость развития азербайджанских военно-морских сил на Каспии. У нашей страны недостаточно сильный морской флот, для усиления которого могут пригодятся корабли и ракетные системы турецкого и израильского производства", - добавил политолог.

"Кавказский узел" также писал, что с 16 по 27 мая в Турции прошли учения Anatolian Phoenix-2022, участие в которых приняли военные ВВС Азербайджана.

С 6 по 11 сентября 2021 года в Лачинском районе Азербайджана проходили совместные с Турцией учения. Солдаты отработали навыки ведения разведки, организации засад, обнаружения и уничтожения диверсантов. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.

В сентябре 2021 года в Азербайджане прошли совместные учебные бои сил специального назначения "Три брата-2021", участие в которых приняли спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана.

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