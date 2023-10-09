Блогеры прокомментировали произраильскую позицию Баку

09 октября 2023, 09:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан однозначно занял сторону Израиля, отметили блогеры "Кавказского узла", комментируя атаку боевиков "Хамас" на Израиль. Обострение ситуации в районе сектора Газа грозит опасными последствиями для огромного региона, предупредил азербайджанский политолог.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку ХАМАС. МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа.

Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. 8 октября Израиль нанес удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и другим объектам в секторе Газа, передало РИА "Новости". По данным на утро 9 октября Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны 436 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поблагодарил Азербайджан за поддержку. Об этом он написал в соцсети X.

"Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях – все это придает нам силы в этот темный час нашей истории," – говорится в публикации, перевод которой 8 октября привел 1news.az.

Атака ХАМАС на Израиль грозит дестабилизацией огромному региону, предупредил азербайджанский политолог Заур Мамедов. "Это "бомба" для всего Ближнего Востока. И если не остановить этот процесс, то вспыхнет весь регион", – привел слова Мамедова 8 октября Stmegi.com.

Несмотря на то, что Азербайджан сначала осудил насилие и призвал к деэскалации, в дальнейшем из Баку звучали заявления, сигнализирующие, что Азербайджан на стороне Израиля, отметил автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле".

"Этому содействовало как то, что в последней агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, роль Израиля, наряду с Турцией, была ключевой, учитывая массовые поставки вооружения в последний месяц перед нападением. Хотя посольство Израиля в Баку было открыто в августе 1993 года, Азербайджан не торопился открывать свое посольство в Израиле. Решение об этом было принято в ноябре 2022 года, а фактически посольство открылось лишь в конце марта 2023 года", – написал он в своей заметке "Арабо-израильская война и ее региональные последствия".

В интересах Азербайджана быть на стороне Израиля еще и по той причине, что за обострением ситуации в Израиле может стоять Иран, у которого натянутые отношения с Азербайджаном, считает автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

"Мы на стороне евреев, а религиозный фактор не имеет значения в поголовно атеистическом Азербайджане. Мусульманизм палестинцев в данном случае даже вредит палестинцам, так как они связаны с Ираном, а мы хорошо знаем, как Иран поддерживал Карабах. Поэтому Азербайджан на стороне Израиля", – написал он 7 октября в заметке "Азербайджанский интерес в победе Израиля".

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел боевую операцию в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. "В регионе создается новая ситуация", заявил азербайджанский президент в своем телеобращении к народу 20 сентября. 28 сентября был опубликован указ президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна о роспуске всех органов государственной власти и прекращении существования Республики Нагорный Карабах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.