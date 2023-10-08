Азербайджанские депутаты осудили атаки ХАМАС на Израиль

08 октября 2023, 06:39

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Рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку ХАМАС. МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа.

В заявлении рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем сказано о решительном осуждении "нападения на Израиль с территории сектора Газа, которые сопровождались ракетными обстрелами, преднамеренно нацеленными на гражданские объекты, жилые районы и отдельных лиц".

Парламентарии выразили соболезнования семьям и родственникам погибших в ходе атаки. "В это трудное время мы находимся рядом с народом Израиля", - говорится в их заявлении, которое цитирует "Туран".

Министерство иностранных дел Азербайджана также прокомментировало ситуацию в Израиле. Ведомство осудило насилие "в зоне израильско-палестинского конфликта" против гражданского населения, пишет oxu.az.

"Мы призываем к срочной деэскалации ситуации", - говорится в публикации ведомства, которое также выразило соболезнования в связи "с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа".

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, более полутора тысяч ранены, многие взяты в плен. Сегодня, 8 октября, Израиль нанес удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и другим объектам в секторе Газа, пишет РИА "Новости".

Реакцию азербайджанских властей на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Общенародная азербайджанская поддержка Израилю идет с тех пор, как Ясер Арафат взасос целовался с разрушителями Азербайджана. С тех пор мы на стороне евреев, а религиозный фактор не имеет значения в поголовно атеистическом Азербайджане. Мусульманизм палестинцев в данном случае даже вредит палестинцам, так как они связаны с Ираном, а мы хорошо знаем, как Иран поддерживал сепаратистов в Карабахе. Поэтому Азербайджан на стороне Израиля, и нам совершенно по барабану, кто там первый начал и что у кого когда-то оттяпал", - написал он в публикации "Азербайджанский интерес в победе Израиля".

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