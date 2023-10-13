Еврейская община Армении попросила силовиков об охране на фоне угрозы ХАМАС

13 октября 2023, 12:51

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Мероприятия еврейской общины в Армении отменены из-за призыва палестинского движения ХАМАС к погромам, община попросила Службу нацбезопасности об охране своего офиса и ереванской синагоги.

Как писал "Кавказский узел", после атаки террористов в Израиле Армения продемонстрировала сдержанную реакцию, отметили блогер и тюрколог в Ереване. Армянская сторона должна занять нейтральную позицию в обострении конфликта Палестины и Израиля, из-за поставок оружия Азербайджану в армянском обществе есть негативное отношение к израильским властям, но не к простым гражданам, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политики.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, их целями стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В Израиле погибли 1,3 тысячи человек, в том числе 220 военных, около 3,3 тысячи человек пострадали. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против ХАМАС, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа погибли более 1,4 тысячи человек, число раненых превысило 6 тысяч, сообщил сегодня, 13 октября, "Коммерсант".

Из-за угрозы ХАМАС еврейская община в Армении отменила все мероприятия, которые были запланированы на 12 и 13 октября, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава общины Рима Варжапетян-Феллер.

"Община обратилась в Службу национальной безопасности с просьбой обеспечить охрану офиса общины и ереванской синагоги. Шабат будем отмечать при особых условиях", - сказала она.

В ереванской синагоге отказались предоставить корреспонденту "Кавказского узла" какую-либо информацию, сославшись на меры безопасности.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля в совместном заявлении предупредили, что на фоне операции "Железные мечи" руководство ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировало заявление ТАСС.

Напомним, 3 октября подверглась нападению единственная синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави". Ответственность за инцидент взяли организации "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA) и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). Евреям в Армении угрожает опасность из-за тесных связей Израиля с Азербайджаном, они должны покинуть страну, заявил азербайджанский раввин Замир Исаев. Главный раввин Армении опроверг эти выводы.

Рима Варжапетян-Феллер сочла нападение на синагогу преднамеренной акцией. По ее словам, зажигательной смеси в брошенных бутылках не было. "Синагогу облили кетчупом, бросили бутылки с якобы зажигательной смесью, но в них было пиво и вино. Воспламеняющейся жидкости в них не было", - рассказала она "Кавказскому узлу", добавив, что в последние три месяца в стране наблюдается тенденция к росту антисемитизма. Нападение на синагогу стало одним из редких случаев агрессивного проявления антисемитизма в Армении, указал политобозреватель Акоп Бадалян. Провокационная акция проведена, чтобы вызвать критику Армении на Западе, предположил аналитик Армен Ованнисян.

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