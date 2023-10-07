Нападение на синагогу вызвало перепалку раввинов Азербайджана и Армении

07 октября 2023, 22:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евреям в Армении угрожает опасность из-за тесных связей Израиля с Азербайджаном, они должны покинуть страну, заявил азербайджанский раввин Замир Исаев. Главный раввин Армении опроверг эти выводы и назвал их "нечестивой политикой". Пользователи соцсети осудили нападение на синагогу в Ереване и спекуляции на этой теме.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению: в нее бросили бутылку предположительно с зажигательной смесью, выбили окна и облили краской стены. Ответственность за осквернение синагоги взяли на себя организации "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA) и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). При этом ASALA обвинила Израиль и евреев в целом в поставках оружия Азербайджану. Еврейская община Армении, насчитывающая около 200 человек, в ответ опубликовала заявление с призывом не поддаваться на провокации.

Главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн осудил нападение на синагогу в Ереване и связал этот поступок с заявлениями и политикой раввина евреев-ашкенази Азербайджана.

Гершон-Меир Бурштейн предупредил об "участившимися спекуляциями в последнее время в армяно-еврейских отношениях" и напомнил об "акте агрессии в отношении к памятнику жертвам геноцида и холокоста". "Если мы посмотрим повседневную жизнь в разных странах, в той же Франции, США, России, то мы увидим, что в каждой стране есть духовно ущербные группы, для которых нетерпимость является основной возможностью каких-то проявлений", - заявил раввин на своей странице в Facebook*.

Он добавил, что, "к сожалению, не только эти группы являются нарывом, на сегодняшний день, люди, которые должны были бы распространять мир, доводить эту мораль в своих странах до жителей и руководства своих стран, поддавшись финансовому искушению, занимаются обливанием грязью людей другой страны и ведут нечестивую политику по отношению к ним".

"Я не хотел обращаться к тебе, так называемый, раввин грузинских евреев Азербайджана, свои советы оставь для жителей Азербайджана, для еврейской общины этой страны. И тебе лучше бы заняться своими еврейскими делами и немножечко, возможно, это приведет к тому, что та ложь и провокации, которые мы слышим и читаем в ваших СМИ, уменьшатся. Я не лезу в твою страну, я занимаюсь евреями в своей стране, и ты тоже занимайся своими вопросами", - заявил Гершон-Меир Бурштейн.

Он также обратился к раввинам стран Европы и отметил, что их дистанционные осуждения беспочвенны и "не приводят к миру"."Я желаю мира жителям Украины, России, даже Азербайджана, потому что, если вы будете жить в мире, если в ваших душах будет мир, вы не будете стремиться к войнам", - отметил раввин.Он подчеркнул, что армяне проявляют свое негодование той политикой, которую сегодня ведет Израиль в вопросе военных поставок. "Мы призываем, чтобы Израиль пересмотрел свою эту позицию, и этот призыв мы делаем, начиная со второй Арцахской войны по сей день. Нужно ставить разграничения между политикой и моралью. Политика всегда аморальна, а мораль - это то, что может удерживать политику в рамках морали", - заключил Гершон-Меир Бурштейн.

Поводом для этого заявления стало высказывание раввина директора Бакинской еврейской школы, председателя грузино-сефардийской еврейской общины Замира Исаева в микроблоге X в связи с нападением на синагогу в Армении. "Несколько недель назад я предупреждал, что пребывание в Армении опасно для евреев. Министерство диаспоры Израиля дважды за последний месяц поднимало вопрос о возможности насилия в отношении евреев. Причина в тесных отношениях Израиля с Азербайджаном, а также в том, что мы, раввины, выступаем против использования темы Холокоста в пропагандистских целях. И вот, к сожалению, в середине праздника Суккот происходит нападение на синагогу в Ереване. Но это было ожидаемо: разжигание ненависти провоцирует насилие и нетерпимость. Осквернение синагоги в любой точке мира является тяжким преступлением. Мы с отвращением отвергаем любую угрозу нанести ущерб святым местам народа Израиля. Я повторяю свой призыв к евреям в Армении: уезжайте, и если вам понадобится помощь, я позабочусь об этом", - заявил он.

Часть комментаторов сочли недопустимыми заявления раввина. "Армянским евреям ничего не угрожает, ведь армянский народ любит и уважает евреев. Я видел это своими глазами сверху донизу и знаю армянскую еврейскую общину. Армения защищает свои меньшинства. Тот факт, что есть антисемиты и существует антисемитизм, ничем не отличается от любого другого общества, и это зло, с которым необходимо бороться — но как вы смеете использовать антисемитизм как инструмент пропаганды Алиева!", - написала Emily Shrader."Чистая пропаганда с целью дискредитации Армении", - написал пользователь RD. "Это то, что мы назваем подливанием масла в огонь", - отметил Laurent Vartanian. "Печально видеть, как в этот конфликт втягиваются евреи", - написал Явлонский.

Часть пользователей поддержали позицию азербайджанского раввина, заявив о нетерпимости к евреям в Армении.

В комментариях к публикации Бурштейна в Facebook* большая часть пользователей поддержала его. "Евреи так же как и армяне - хорошие соседи в любой стране. Они выбрали Армению, а не Израиль - это уже говорит, на чьей стороне их сердце. А с государством Израиль должен наш МИД лучше работать", - написала Марина Акопян в комментариях к этому видео. "Спасибо за правильную и недвусмысленную оценку", - поблагодарил Gor Artyom.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.