06 октября 2023, 02:09

Две армянские организации разделили ответственность за нападение на синагогу в Ереване

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«Армянская секретная армия освобождения Армении» и «Молодые борцы за свободу Армении» заявили о своей ответственности за нападение на единственную в Ереване синагогу, обвинив Израиль в поддержке Азербайджана. 

Единственная действующая синагога в Ереване «Мордехай ха-Нави» подверглась нападению: ночью 3 октября неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью, выбили окна и облили краской стены здания, передал корреспондент "Кавказского узла". О пострадавших в результате инцидента не сообщается. 

Министерство иностранных дел Армении 4 октября осудило нападение на синагогу в столице. «Мы решительно осуждаем недавний акт вандализма против синагоги в Ереване. В Армении нет места ненависти и нетерпимости», — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте внешнеполитического ведомства республики в соцсети «X» (бывший Twitter).

Ответственность за осквернение синагоги взяли на себя сразу две парамилитарные организации: «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA) и «Молодые борцы за свободу Армении» (YFFA) опубликовали в соцсетях соответствующее заявление. YFFA заявила, что «успешная операция 3 октября в Ереване – это только начало», а ASALA обвинила Израиль и евреев в целом в поставках оружия Азербайджану, пригрозив “сжигать синагоги и в других странах”. Нападение на синагогу и еврейский общинный центр в Ереване они назвали “акцией устрашения”, отметив, что сообщают о ней “с гордостью”. 

В интервью «The Jerusalem Post», вышедшем 30 сентября посол Армении в Израиле Арман Акопян  возложил на Израиль ответственность за то, что «израильское оружие убивает мирных армян». Эта фраза вынесена в заголовок публикации на сайте издания. 

Еврейская община Армении, насчитывающая около 200 человек, опубликовала в ответ заявление с призывом не поддаваться на провокации и сосредоточиться на помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Лидеры еврейской общины Армении также отметили, что инцидент стал «подарком азербайджанцам, которые утверждают, что в Армении существует антисемитизм».

На видео, которое опубликовал блогер Александр Лапшин в своем YouTube, видны последствия нападения: в здании разбиты оконные стекла, на стене возле входа остались красно-бурые пятна, на земле рядом - осколки бутылки. Лапшин, подвергшийся в прошлом преследованию в Азербайджане, высказал предположение, что нападавшие действовали в интересах этой страны. 

Антисемитские инциденты в Армении фиксировались и ранее, а обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха усугубило антиизраильские настроения. В конце августа и начале сентября около 200 раввинов из США, Европы и других стран выступили с протестом против попыток приравнять события в Нагорном Карабахе к Холокосту. В социальных сетях некоторые армянские пользователи обвиняли израильтян и всех евреев в поддержке Азербайджана и поставках оружия азербайджанской армии.

В 2004, 2010 и 2021 годах памятник жертвам Геноцидов еврейского и армянского народов в Ереване подвергался атакам вандалов. На официальном уровне Армения осуждала эти акты вандализма.

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Примечание:

"В центре Еревана осквернен памятник жертвам холокоста", "Участники акции в Кутаиси выступили против антисемитизма", "Армянский посол в Израиле обвинен по делу о махинациях с недвижимостью". 

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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