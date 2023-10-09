Пользователи соцсети призвали наказать участников нападения на синагогу в Ереване

09 октября 2023, 12:47

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Участники нападения на синагогу в Ереване должны быть найдены и наказаны, заявили пользователи Facebook* в комментариях к публикации главного раввина Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября подверглась нападению единственная синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави". Ответственность за инцидент взяли организации "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA) и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). Евреям в Армении угрожает опасность из-за тесных связей Израиля с Азербайджаном, они должны покинуть страну, заявил азербайджанский раввин Замир Исаев. Главный раввин Армении опроверг эти выводы.

Лидер еврейской общины Армении Рима Варжапетян-Феллер сочла нападение на синагогу преднамеренной акцией. По ее словам, зажигательной смеси в брошенных бутылках не было. "Синагогу облили кетчупом, бросили бутылки с якобы зажигательной смесью, но в них было пиво и вино. Воспламеняющейся жидкости в них не было", - рассказала она "Кавказскому узлу", добавив, что в последние три месяца в стране наблюдается тенденция к росту антисемитизма. Нападение на синагогу стало одним из редких случаев агрессивного проявления антисемитизма в Армении, указал политобозреватель Акоп Бадалян. Провокационная акция проведена, чтобы вызвать критику Армении на Западе, предположил аналитик Армен Ованнисян.

Главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн 6 октября опубликовал в Facebook* видеообращение, в котором осудил нападение на синагогу и заявил, что в последнее время подобные инциденты участились в стране.

Под этой публикацией на странице раввина в Faсebook*, на которую подписаны 817 пользователей, к 12.40 мск 9 октября размещено 20 комментариев. Авторы многих из них поддержали позицию раввина.

"Я с Вами согласна. Никогда в прошлом в Армении не было подобных случаев. Армяне всегда с уважением относились к другим религиям и конфессиям", - написала, в частности, Alla Carciente.

"Уважаемый рав, обидно, что эта несправедливость произошла с вашей церковью, вы родились в Армении, вы больше, чем мы, многие армяне, которые живут вне Армении, больше нас имеете право осуждать моральную сторону внутри страны. [...] В Армении должны найти тех, кто это сделал, и заставить убрать и закрасить, это вандализм", - высказал мнение user-tf3yt5wz8x.

"Это надо говорить не армянам, а правительству Пашиняна, который открыл все двери настежь, якобы, это демократия... И спецслужбы вообще не отслеживают, кто и зачем вьезжает в республику... город наводнён выходцами из Ирана... Прежде всего это вопросы безопасности... Ясно, что при таком положении дел и подобные эксцессы, и теракты (в которых очень поднаторели [...] экстремисты) могут повториться... Требуем найти и наказать, немедленно и показательно", - написал gayanekirakosyan1739.

"Есть, конечно, в Армении небольшая кучка отморозков, которая руководствуется принципом "чем хуже, тем лучше". Но, мне кажется, даже они не способны на осквернение божьего дома. Вероятнее всего, эта провокация организована извне", - написал пользователь z.a.9582.

"Спасибо, рав, за объективную оценку происходящего в свете Торы. А те, кто совершил провокацию по отношению к синагоге, будем надеяться, будут пойманы и все выяснится", - написал Артур Бибилеишвили.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. По данным на утро 9 октября Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны 436 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Иран неоднократно выступал на стороне Армении и время армяно-азербайджанского конфликта на границе, и по карабахскому вопросу. После атаки террористов в Израиле Армения продемонстрировала сдержанную реакцию, считают блогер и тюрколог в Ереване.

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