Армения продемонстрировала сдержанную реакцию на обострение в Израиле

09 октября 2023, 10:53

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Иран неоднократно выступал на стороне Армении и время армяно-азербайджанского конфликта на границе, и по карабахскому вопросу. После атаки террористов в Израиле Армения продемонстрировала сдержанную реакцию, считают блогер и тюрколог в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. 8 октября Израиль нанес удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и другим объектам в секторе Газа. По данным на утро 9 октября Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны 436 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Боевые действия в Израиле затрагивают Иран, а, следовательно, и Армению, считает тюрколог Варужан Гегамян. "Мы – Армения, не только являемся частью того же региона – Ближнего Востока, что Израиль и Палестина, но и связаны между собой четкими геополитическими связями", – привела его слова 7 октября Panorama.am.

Эскалация в зоне карабахского конфликта, а также происходящее на Украине и в Израиле – это звенья одной цепи, считает Гегамян. "В этом плане достаточно напомнить, что Израиль помогает Азербайджану и вооружает против нас, поскольку тот пытается нейтрализовать иранскую угрозу в Палестине, Сирии и других местах. Следовательно, то, что происходит в Израиле, Палестине, которая кажется нам "далекой и непривлекательной", прямо и косвенно затронет нас", – полагает аналитик.

В Армении отношение к Израилю отрицательное из-за того, что он снабжает вооружением Азербайджан, отметил автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле".

"Официальная позиция была максимально бессодержательной, а учитывая, что Иран открыто поддержал палестинцев, Армения решила в этой ситуации держать низкий профиль", – написал он 8 октября в заметке "Арабо-израильская война и ее региональные последствия".

Министерство иностранных дел Армении 7 октября призвало остановить насилие, связанное с атакой ХАМАСа на Израиль. "Мы шокированы насилием между палестинцами и Израилем и нападениями на гражданское население. Выражаем соболезнование родственникам погибших и (желаем) скорейшего выздоровления раненым. Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие", – привело 7 октября РИА "Новости" сообщение министерства.

Напомним, Ереван и Тегеран стали городами-побратимами, соглашение об этом подписали мэры двух городов Грачья Саркисян и Алиреза Закани в Иране, Саркисян и Закани также подписали программу по сотрудничеству в сферах транспорта, градостроительства, культуры, охраны окружающей среды и других, связанных с городским хозяйством, сообщила мэрия Еревана в январе 2023 года на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что вопросах урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном одним из ключевых пунктов остается вопрос открытия Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Маршрут при этом пролегает по территории Армении в приграничной с Ираном области.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и начале ноября обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ереван, вопреки условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, отказывается обеспечить Баку беспрепятственное движение через свою территорию для транспортного сообщения западных районов Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). То есть Армения блокирует продвигаемый Азербайджаном проект Зангезурского коридора, отметил аналитик азербайджанского Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев, комментируя переговоры Ильхама Алиева с главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Азербайджан приступил к реализации альтернативного маршрута этого коридора через Иран, в частности начато строительство автомобильного моста, который станет началом дороги через ИРИ в Нахичевань, добавил он.

"Баку дает понять, что получил выход на НАР через Иран. На переговорах с Арменией он вообще может отказаться от обсуждения вопросов открытия транспортных коммуникаций. В таком случае Армения лишится возможности восстановления своего железнодорожного сообщения через Азербайджаном с Ираном и Россией и автомобильного сообщения с РФ", – сказал Тофиг Дадашев.

В случае, если Ереван откажется от проекта Зангезурского коридора, то транспортные коммуникации будут проложены чрез Иран, заявил 26 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, Зангезурский коридор станет второй после "Баку-Тбилиси-Карс" транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ. Он будет проложен в любом случае, но каким будет его маршрут, сейчас, по словам Эрдогана, зависит от политической воли Армении, пишет "Туран".

Напомним, в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи заявили, что Баку не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия.

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