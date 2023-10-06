Аналитики сочли провокацией нападение на синагогу в Ереване

06 октября 2023, 14:55

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Нападение на синагогу в Ереване стало одним из крайне редких случаев проявления антисемитизма в Армении, указали глава еврейской общины Рима Варжапетян-Феллер и политобозреватель Акоп Бадалян. Провокационная акция проведена, чтобы вызвать критику Армении на Западе, предположил аналитик Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября единственная действующая синагога в Ереване «Мордехай ха-Нави» подверглась нападению: в нее бросили бутылку с предположительно зажигательной смесью, выбили окна и облили краской стены. Ответственность за осквернение синагоги взяли на себя организации «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA) и «Молодые борцы за свободу Армении» (YFFA). При этом ASALA обвинила Израиль и евреев в целом в поставках оружия Азербайджану. Еврейская община Армении, насчитывающая около 200 человек, в ответ опубликовала заявление с призывом не поддаваться на провокации.

Лидер еврейской общины Армении Рима Варжапетян-Феллер назвала нападение на синагогу преднамеренной акцией. По ее словам, в последние три месяца наблюдается тенденция к росту антисемитизма. "В частности, один местный сайт публиковали статьи против еврейской общины и лично меня. Без угроз, но неприятно. Были угрозы раввину. Позвонил неизвестный, спросил, есть ли кошерная еда. Получив, подтверждение, сказал, что заказывает двух жареных евреев, желательно из печи. И этот последний инцидент", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, зажигательной смести в брошенных бутылках не было. "Синагогу облили кетчупом, бросили бутылки с якобы зажигательной смесью, но в них было пиво и вино. Воспламеняющейся жидкости в них не было", - сказала она.

Варжапетян-Феллер добавила, что виновных нужно найти и наказать, "притом наказать показательно, чтобы в будущем избежать подобных проявлений". В Армении прежде не было антисемитизма. Был бытовой антисемитизм, связанный с непризнанием Геноцида армян в Турции. Враждебности не было. Теперь же все это вызывает опасения", - подчеркнула глава общины.

По ее словам, во время 44-дневной войны 2020 года в Карабахе община обращалась письменно к президенту Израиля и Кнессету (парламенту Израиля) с требованием прекратить поставки израильского вооружения в Азербайджан. "Нам ответили, что это не против Армении, вооружают Азербайджан на случай вторжения Ирана. Кроме того, это бизнес, который не могут приостановить", - сказала Варжапетян-Феллер.

Президент Азербайджана в ноябре 2022 года подписал распоряжение об учреждении посольства в Израиле. Сотрудничество с Израилем сулит Баку политические и экономические выгоды на фоне укрепления партнерства между Ираном и Арменией, в том числе поможет эффективнее отстаивать интересы Азербайджана в Европе и США, указали в январе 2023 года бакинские аналитики.

Об армяно-израильских военном сотрудничестве нет каких-либо сведений, добавила Варжапетян-Феллер. «Лет 7-8 назад Израиль был заинтересован в продаже дронов, но сделка сорвалась», - сказала глава общины.

Она также отметила, что община понесла потери в 44-дневной войне. «27-летний еврей, выпускник военной академии, погиб на фронте от удара израильского дрона», - сказала Варжапетян-Феллер.

Антисемитизм в Армении носит характер маргинального явления, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян, отметив, что не слышал об организации, взявшей на себя ответственность за нападение на синагогу.

"Какие-то небольшие группы или личности [демонстрируют антисемитизм]. В обществе проявлений антисемитизма нет. Это касается не только еврейской общины. В целом, в Армении национальные меньшинства не сталкиваются с проблемами национального характера", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что об армяно-израильском военном сотрудничестве ему ничего не известно.

Политический аналитик Армен Ованнисян также не слышал об организации, взявшей на себя ответственность за акцию в ереванской синагоге. По его мнению, это антиармянская акция, которая "приведет к резкой критике Армении на Западе" на фоне конфликта Армении и Азербайджана. В результате Армения может быть представлена "враждебной страной", что может привести к увеличению зарубежными странами поставок вооружения в Азербайджан, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший боец ASALA, не пожелавший назваться, уверен, что за акцией стоят турецкие силы. "Телеграм-канал, который распространил заявление, открылся в день акции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что Госдеп США исключил ASALA из списка террористических организаций. 1

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