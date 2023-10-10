Политологи отметили сбалансированную реакцию Армении на обострение ситуации в Палестине

10 октября 2023, 06:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянская сторона должна занять нейтральную позицию в обострении конфликта Палестины и Израиля, из-за поставок оружия Азербайджану в армянском обществе есть негативное отношение к израильским властям, но не к простым гражданам, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политики в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", блогер и тюрколог в Ереване заявили, что реакция Армении на обострение с зоне израильско-палестинского конфликта была сдержанной. Иран неоднократно выступал на стороне Армении и во время армяно-азербайджанского конфликта на границе, и по карабахскому вопросу. После атаки террористов в Израиле Армения продемонстрировала сдержанную реакцию, считают блогер и тюрколог в Ереване.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. 8 октября Израиль нанес удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и другим объектам в секторе Газа. По данным на утро 9 октября Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны 436 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Позиция Армении в палестинском конфликте должна быть сбалансированной, заявил корреспонденту «Кавказского узла» 9 октября политолог Армен Варданян.

Он отметил, что цивилизованный мир осудил нападение на Израиль, и Армения должна была бы разделить их позицию. Однако Армения, по его словам, не должна делать резких шагов, чтобы не испортить отношения с арабским миром и Ираном. «Тем более, что Израиль проводит явно проазербайджанскую политику. Поэтому, реакция МИД Армении была четкой и сбалансированной», - подчеркнул политолог.

7 октября МИД Армении заявил, что шокирован насилием между палестинцами и израильтянами и призвал остановить его, пишет news.am.

В армянском обществе нет проявлений антисемитизма, однако из-за поставок вооружения в Азербайджан есть негативное отношение к израильским властям, добавил Варданян. «Даже тема непризнания Геноцида армян в Турции не проецируется на отношение армян к израильским властям. Только фактор поставок вооружения. В любом случае, армянские власти не должны поддаваться эмоциям и должны действовать сдержанно, что и было сделано», - сказал он.

Армяно-израильские отношения находятся на низком уровне, полагает при этом политолог. «Израиль игнорирует призывы Армении прекратить поставки вооружения, у стран нет послов. Чтобы как-то изменить уровень отношений, нужно для начала назначить послов. Некогда установлению отношений армянской стороне препятствовал иранский фактор, а для израильской стороны – поставки вооружения в Азербайджан. Но если будет нужно, Армения должна исходить из своих собственных интересов, не оглядываясь ни на кого», - считает Варданян.

Политобозреватель Акоп Бадалян разделяет мнение, что армянская сторона должна занять нейтральную позицию в палестинском конфликте.

«Армения должна ограничиться призывами прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. С одной стороны, Армения не должна портить отношения с арабским миром, Ираном. С другой стороны, Армении не нужно обострять отношения с Израилем», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Негативное отношение армянского общества к израильскому правительству связано с поставками вооружения в Азербайджан, полагает Бадалян. «Ровно такое же отношение к властям всех тех стран, кто снабжал Азербайджан оружием. В том числе и российским властям», - пояснил политобозреватель.

По его словам, достаточных военно-политических, экономико-политических и социально-экономических предпосылок, чтобы говорить об армяно-израильских отношениях, нет. «Нет сколь серьезно большого потенциала развития армяно-израильских отношений. Нужно работать для формирования стабильных межгосударственных отношений. Нужен диалог, сотрудничество в сфере экономики и культуры, несмотря на геополитические все нюансы», - считает он.

Востоковед Сергей Мелконян также придерживается мнения, что Армения должна занять нейтральную позицию и не поддержать какую-либо сторону конфликта.

«В то же время Армении нужно быть внимательной, так как дестабилизация на Ближнем Востоке может перекинуться на Южный Кавказ. Армении нужно призывать стороны избегать насилия. Необходимо довольствоваться протокольными заявления и ни в коем случае не занимать чью-либо сторону», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, армяно-израильским отношениям сложно дать оценку, так как отношения между двумя странами похожи на деловые. «В реальности заинтересованной стороной является Армения. Израиль уже стал одним из факторов региональной безопасности на Южном Кавказе, который Армения не может игнорировать. Израиль определился с союзником в регионе, выстраивает стратегические отношения с Азербайджаном. Армения заинтересована в налаживании связей с Израилем для создания хоть минимального, насколько это возможно, противовеса Азербайджану», - отметил востоковед.

Чтобы понять, какое место должны занять армяно-израильские отношения, нужно сначала определиться с армянской ближневосточной политикой, что довольно сложно, так как у Армении отсутствует внешнеполитическая концепция, считает Мелконян. «Армения игнорирует готовность многих государств, в том числе Ирана, сотрудничать, опасаясь санкций. Но при этом не игнорирует готовность Франции оказать поддержку, хотя это вызовет раздражение того же Ирана», - полагает он.

По мнению востоковеда, отношение армянского общества к политическому руководству Израиля нужно отличать от отношения к еврейскому народу. «Израильское руководство – правое, ультра-религиозное, тесно связано с Азербайджаном. Предыдущее правое правительство тоже было таковым. Важный компонент, исходя из чего выстраивается перцепция армянского общества, в том числе в диаспоре - отношения к Израилю. Израиль является главным военно-техническим союзником Азербайджана, одним из трех стран, которые поставляли вооружение непосредственно во время войны. В этом смысле израильский фактор является деструктивным для Армении», - пояснил он.

Интересы Израиля и Армении в регионе не пересекаются, интересы сталкиваются, именно исходя из этого отношения к правительству Израиля – негативное, подчеркнул Мелконян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.