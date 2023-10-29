Израиль отреагировал на антисемитскую акцию в Махачкале

29 октября 2023, 22:38

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Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходит акция протеста в аэропорту Махачкалы, и рассчитывают на то, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту, заявили внешнеполитическое ведомство Израиля и канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в аэропорту "Уйташ" к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей Дагестана. Собравшиеся заявили, что не позволят евреям попасть в республику. Молодые люди досматривают даже автомобили силовиков, пытаясь найти прибывших из Израиля. В 21.40 мск источники сообщили, что толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы в Махачкале.

"Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Мусульмане регионов Северо-Кавказского федерального округа после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Ряд акций принял антиизраильский характер. Так, жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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