Участники митинга против израильтян в Черкесске привлечены к ответственности

29 октября 2023, 16:08

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Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участников акции против приезда беженцев из Израиля.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября в Черкесске перед домом правительства Карачаево-Черкесии прошел митинг, участники которого призвали не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. Участники митинга заявляли, что на акции собрались 500 человек. "Мы, пятьсот человек, просим в течение двух дней ответить на наше обращение официально", - заявили они.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Хасавюрте 28 октября силовики пресекли акцию против приезда беженцев из Израиля.

Полицейские пресекли "несанкционированное публичное мероприятие в форме митинга", которое прошло 28 октября в Черкесске на площади Ленина 1 , сообщило сегодня МВД по Карачаево-Черкесии.

По данным полиции, в акции участвовали не 500, а 80 человек. "Незаконные действия собравшихся пресечены сотрудниками полиции. 34 нарушителя доставлены в отдел МВД России по г. Черкесску, где в отношении них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей. Нарушения общественного порядка и безопасности не допущено", - говорится в публикации на сайте министерства.

Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и напомнила "о недопустимости нарушений законодательства при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования".

"Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресекаться, а виновные - привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России", - отмечается в сообщении.

О том, кто и как в регионах СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Мусульмане республик Северного Кавказа в основном сочувствуют Палестине, но поддержка не стала безоговорочной, а тема конфликта не является основной в обществе, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые, активисты и журналисты из регионов СКФО.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, комментируя проведенную 28 октября акцию в Черкесске и призывы не пускать беженцев из Израиля, назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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