Протоколы на участников акции в Хасавюрте поступили в суд

31 октября 2023, 16:01

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Десять протоколов по статье об участии в несанкционированной акции, которая привела к ущербу, поступили в суд Хасавюрта спустя два дня после антисемитской акции у отеля.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября сотни людей собрались у отеля в Хасавюрте после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Силовики позволили участникам протестов убедиться, что среди постояльцев гостиницы лишь туристы из разных регионов России, после чего протестующие разошлись.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр.29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

В суд Хасавюрта поступили десять административных протоколов о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, которое привело к причинению вреда здоровью человека или имуществу и не содержит уголовно наказуемых действий (часть 6 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток). Протоколы переданы в суд спустя два дня после акции с требованием не допустить проживания в одном из отелей города беженцев из Израиля, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте Хасавюртовского городского суда, протоколы составлены в отношении Микаила и Исрапила Ахмедхановых, Зураба Алиева, Руслана Джапарова, Ахмеда Садулаева, Саида Газиева, Саламдина Ахмедова, Элдара Айдамирова и Махача Давлеткаева. Все они поступили в суд 30 октября с 16.33 до 17.29 мск. Даты рассмотрения пока не назначены, следует из карточек дела.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция вечером 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в махачкалинском аэропорту в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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