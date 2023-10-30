Представители дагестанской общественности призвали протестующих покинуть аэропорт

30 октября 2023, 02:27

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С обращением к участникам акции в аэропорту Махачкалы обратились депутат Госдумы России Сайгидпаша Умаханов, муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди, член общественной палаты республики Шамиль Хадулаев, блогеры. Они призвали протестующих не вступать в стычки с силовиками и покинуть аэропорт.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 29 октября в аэропорту "Уйташ" к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей республики. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан. В 21.40 мск источники сообщили, что толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, при этом участники акции вступили в стычки с полицией. Однако уже около полуночи стало известно о стычке между силовиками и протестующими. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал происходящее грубым нарушением закона.

Представители общественности Дагестана обратились к участникам акции в аэропорту Махачкалы и заявили, что своими действиями они портят имидж республики, но не помогают жителям Сектора Газа.

Член общественной палаты республики Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале несколько раз призвал протестующих остановиться. "Дагестан опять гремит на весь мир в негативном свете. Мы об этом давно предупреждали власти, что нужен диалог с обществом, иначе будет тяжко им самим. Нельзя жить одним днем - "потом самим пригодиться воды напиться" - вот и результат. Дошло до того, что уже главный раввин еврейской дербентской общины заявляет, что не знает, что делать и непонятно, куда бежать, хотя Дербент считается очень мирными и почитающим все религии городом. Тяжелые и опасные времена настали", - написал он.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сайгидпаша Умаханов также прокомментировал происходящее у себя в телеграм-канале. Он призвал участников акции "прекратить незаконные действия и вернуться к своим семьям". "Обещая, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы нам дали право закономерно собраться всем вместе, делать дуа за наших братьев и сестер, выразить наше общедагестанское мнение по поводу творящейся на территории Сектора Газа ситуации", - написал Умаханов.

Действия протестующих он назвал "довольно безрассудными и необдуманными", он, по его словам, устроили "полное безобразие в республиканском аэропорту". Умаханов обвинил в организации протестов провокаторов. "Видя наше безрассудство, видя наше поведение, мы можем оттолкнуть миллионы наших сограждан своей агрессией и безрассудством, а сердца большинства россиян на сегодня симпатизируют именно палестинскому народу", - отметил депутат.

Умаханов напомнил, что жители республики "столько лет тяжело, упорно строили образ гостеприимного, доброго, безопасного Дагестана". "Чтобы в один вечер все это разрушить? Вы вновь хотите вернуться в тот период, когда нас боялись, нас считали террористами и неуправляемой дикой массой"? - задается он вопросами, добавляя: "Не разрушайте, прошу вас, в одночасье все то, что создавалось годами!"

Главный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди заявил, что участники акции в аэропорту "ошибаются". "Таким путем этот вопрос (ситуация в Секторе Газа - прим. "Кавказского узла") не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но так это не прекратить. Мы будем решать этот вопрос по-другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Муфтията республики.

Призвали земляков прекратить акцию и авторы блога "Спросите у Расула". "Призываем всех дагестанцев, которые сейчас находятся в аэропорту, не поддаваться провокации и эйфории, не дать эмоциям овладеть собой и не применять насилие в отношении других, особенно в отношении сотрудников полиции и органов власти при исполнении, выполнять законные требования представителя власти", - говорится в сообщении на канале.

Мусульмане Северного Кавказа после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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