Протоколы о нарушении безопасности в аэропорту Махачкалы переданы суду

07 ноября 2023, 18:14

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Пять протоколов по статье о нарушении транспортной безопасности поступили в Карабудахкентский районный суд, который ранее рассмотрел 60 протоколов по статье о несанкционированной акции после беспорядков в аэропорту Махачкалы. При этом управление полиции по СКФО отчитывалось лишь о 17 административно наказанных за нарушение установленного порядка организации и проведения митингов.

Как писал "Кавказский узел", за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщило 5 ноября главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, установлены личности 20 активных участников беспорядков. К 3 ноября в суд поступило 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже были вынесены решения о наказании.

В Карабудахкентский районный суд поступили протоколы по статье об умышленном неисполнении требований транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, предусматривает до 10 суток административного ареста). Все пять человек, информация о протоколах в отношении которых по этой статье отражается на сайте суда, ранее были привлечены к ответственности по другим административным статьям. Так, Салим Джангишиев ранее, 31 октября, был привлечен к ответственность ти за мелкое хулиганство, а Юсуп Исаев, Магомедсалам Нурбагандов, Иса Исламов и Анвар Хиясов - по статье о нарушении порядка проведения акций, сообщила сегодня "Медиазона"*.

По данным издания, в судах Дагестана содержатся 114 протоколов по статье о нарушении порядка проведения акций ( 20.2. КоАП РФ), 61 протокол по статье о неисполнении требования полицейских, пять протоколов по статье о нарушении транспортной безопасности и 61 протокол по статье о неповиновение полиции, что не совпадает с данными, обнародованными главным управлением МВД по СКФО, отметило издание.

За нарушение общественного порядка задержан 201 граждан, на 155 из них составлены административные протоколы. За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов привлечено 82 нарушителя, за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) - 107 граждан, 17 человек привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митингов (20.2 КоАп РФ). В административном порядке задержаны 70 человек, 38 из них назначен административный арест на 10 суток. сообщило 5 ноября Главное управление МВД по СКФО.

Так, как следует из данных на сайте Карабудахкентского районного суда, к юрисдикции которого относится территория аэропорта, в суд поступило 78 протоколов по статье о нарушении порядка проведения акций По 58 из них вынесены решения о назначении наказания, в отношении Хабиба Магомедова и Вугара Алиева, на которых были составлены протоколы об организации несанкционированного мероприятия, административное производство прекращено. Информации об итогах рассмотрения остальных протоколов на сайте суда не содержится.

главный муфтий Татарстана и дагестанские имамы призвали проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание, однако после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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