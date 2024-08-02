Осуждены шесть обвиняемых по делу о подготовке теракта в Кисловодске

02 августа 2024, 14:47

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Суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до 23 лет шестерых обвиняемых по делу о подготовке взрыва в отделе полиции Кисловодска.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года суд в Ессентуках отправил под стражу 14 человек 1 , подозреваемых в участии в экстремистской организации и подготовке нападения на отдел полиции в Кисловодске. Дело расследовалось по статьям 282.2, 30 и 205, 223.1, 222.1 УК РФ (организация и участие в экстремистской организации, приготовление к теракту, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств), предусматривающих от шести до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, не позднее 2017 года Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного в России, и к апрелю 2021 года к нему присоединились не менее 13 человек. Двое из них, Даниил Камнев и Сабиля Мамедова, планировали взорвать здание отдела полиции, заявили следователи.

Шесть подсудимых (Тимурлан Гогуев, Даниил Камнев, Сабиля Мамедова, Гегам Ростомян, Анзор Кахунов и Махач Баширов) признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что в 2017 г. Гогуев, находясь в г. Кисловодске Ставропольского края, решил совершать действия организационного характера, направленные на возобновление и продолжение противоправной деятельности запрещенного экстремистского религиозного объединения. Подсудимый проводил под своим руководством собрания и встречи с единомышленниками и знакомыми в мечетях, расположенных в г. Кисловодске, пропагандировал идеологию данного объединения, вовлек в их проведение Ростомяна, Баширова, Кахунова и Камнева", - говорится в публикации в телеграм-канале суда.

Кроме того, по данным суда, Гогуев, Ростомян, Баширов и Кахунов предоставили деньги участникам запрещенной террористической организации «Исламское государство».

"Также, у Камнева возник умысел на совершение террористического акта – взрыва в административном здании ОМВД России по городу Кисловодску. Подсудимый с 2021 г. изучал материалы о тактико-технических характеристиках стрелкового оружия и боеприпасов, об изготовлении взрывчатых веществ, сборе и применении самодельных взрывных устройств. Камнев приобрел компоненты и средства изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также привлек Мамедову к подготовке террористического акта", - изложены в публикации выводы суда.

По данным суда, Мамедова согласилась помогать Камневу в подготовке теракта "путем участия в изготовлении и последующем хранении по месту их совместного жительства взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств".

"В период с 28 марта по 2 апреля 2021 г. Камнев и Мамедова незаконно изготовили взрывчатые вещества и с их помощью два самодельных взрывных устройства. Однако Камнев не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку оно было пресечено сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Даниил Камнев приговорен к 23 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Ростомяна суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима, Гогуева - к 16 годам, Кахунова – к 12 годам, Баширова – к 11 годам колонии строгого режима, а Мамедову – к семи годам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в публикации.

Напомним, что следователи считают 28-летнего уроженца Ставрополья Даниила Камнева также участником захвата заложников в ростовском СИЗО. По этому делу он арестован до 15 августа. После освобождения заложников Камнев был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и дезорганизации работы изолятора.

16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. После штурма захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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