Абдусамад Гамидов. Фото: www.president.e-dag.ru https://ru.wikipedia.org

03 июня 2019, 15:23

Защита Гамидова добилась допроса Рамазана Абдулатипова

Суд в Москве удовлетворил сегодня ходатайство адвокатов бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Дата допроса еще не назначена.

Как информировал "Кавказский узел", защита бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова полагает, что бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в их адрес по делу о хищении 40 миллионов рублей.

"Суд сегодня удовлетворил наше ходатайство о допросе свидетелей стороны защиты, в числе которых находится экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Дата допроса еще неизвестна. Но его допросят не раньше конца августа, поскольку по этому делу скоро пройдут еще несколько слушаний", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гамидова Эдуард Лисецкий.

По его словам, следующее заседание Лефортовского районного суда Москвы состоится 11 июня.

Напомним, что 14 мая Верховный суд России отклонил жалобу Гамидова и Юсуфова на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы. Оба обвиняемых находятся под стражей до 5 июля, они проходят по делу о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

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Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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