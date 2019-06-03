Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

03 июня 2019, 05:43

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела в отношении бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Процесс было решено перенести из Дагестана в Лефортовский райсуд Москвы. Также суд продлил срок ареста обвиняемым до 5 июля. Защита заявила о решении обжаловать постановление Верховного суда. 14 мая Верховный суд России отклонил жалобу Гамидова и Юсуфова на решение о передаче дела для рассмотрения в Лефортовский районный суд Москвы.

Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство, по нему следствие завершено в марте.

Сегодня, 3 июня в Лефортовском районном суде Москвы пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, пишет 3 июня "Коммерсант".

Адвокаты бывших чиновников настаивают на их невиновности и требуют вызвать в суд для дачи показаний бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. По мнению защиты, он подтвердит необоснованность обвинений в адрес Гамидова и Юсуфова.

По словам адвоката Эдуарда Исецкого, Гамидов и Юсуфов действовали в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством Дагестана. Несостоятельными назвал выводы следствия и адвокат Юсуфова Дагир Хасавов.

Напомним также, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, политолог и юрист указали на отсутствие веских оснований для переноса процесса по делу Гамидова за пределы Дагестана, сочтя это свидетельством принципиального недоверия судейскому корпусу республики.