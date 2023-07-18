Рамазан Абдулатипов уволен с должности постпреда при Организации исламского сотрудничества

18 июля 2023, 06:25

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Советник главы Чечни Турко Даудов назначен постоянным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, а бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов уволен с этой должности.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении постоянным представителей РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Турко Даудова.

Указ № 524 о назначении Даудова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Там же опубликовал указ № 523 об освобождении Рамазана Абдулатипова "от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Исламского сотрудничества в Джидде, Королевство Саудовская Аравия". Указ называется "Об Абдулатипове Р.Г.".

Турко Даудов с конца 2000х- годов был представителем Духовного управления мусульман Чеченской республики в странах Персидского залива, затем был генеральным представителем Координационного центра мусульман Северного Кавказа в странах Персидского залива, представителем главы Чечни в странах Персидского залива. С июня 2014 года был заместителем муфтия Чечни по внешним связям, а с июля 2019 года - советником главы Чечни, представителем главы Чечни в арабских и мусульманских странах, информирует ТАСС.

Бывший глава Дагестана (с 2013 по 2017 годы) Рамазан Абдулатипов занял пост постоянного представителя РФ при Организации исламского сотрудничества в декабре 201 года, пишет РБК.

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