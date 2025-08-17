Махачкалинцы выступили против застройки территории у Портовской больницы

Мэрия Махачкалы обжаловала решение апелляционного суда, который обязал выдать разрешение на строительство многоэтажки у Портовской больницы. Жители района обратились к Путину и Меликову с требованием не допустить строительства.

Как писал "Кавказский узел", в июле Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов. 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Жители домов близ Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе. Активисты выразили надежду, что первая за долгое время реакция властей на их обращения, высказывание главы республики Сергея Меликова, поможет вернуть отданную под застройку землю в федеральную собственность.

Жители района у Портовской больницы в Махачкале обратились сегодня к президенту России Владимиру Путину и к главе Дагестана Сергею Меликову. "Мы, жители этого района (ул. Синявина, Пархоменко), категорически против застройки бывшей территории Портовской больницы Махачкалы. Мы против того, чтобы тут строился 14-этажный дом. <...> В этом районе, где хотят строить 14-этажный дом, очень загружена инфраструктура: тут две школы (государственная и частная) и вокруг итак очень сильная транспортная нагрузка. Родители привозят и увозят детей в частную школу, а государственная работает в три смены. У нас итак периодически отключают то свет, то воду. И на эти коммуникации посадят этот огромный дом!" - возмутились местные жители в видеообращении, которое опубликовал "Черновик".

Они отметили, что опасаются, что в ходе строительства этого дома ближайшие дома могут просто рухнуть. Также отметили, что парковая зона будет лишь обещанием застройщика. Она напомнили, что Меликов в феврале 2024 года заявил, что в республике не должны возводиться дома по принципу жилищно-строительных кооперативов.

"Очень надеемся на то, что вы вмешаетесь и не дадите застройщикам поставить под сомнение слово офицера и главы РД!" - отметили они.

Врио мэра Махачкалы Джамбулат Салавов отчитался 16 августа в своем Telegram-канале о встрече с жителями по вопросу застройки территории Портовской больницы. Он сообщил, что мэрия Махачкалы обжаловала в кассационном суде решение апелляционной инстанции, которая обязала власти города выдать разрешение на строительство 14-этажного дома.

Он пообещал, что все озвученные предложения и замечания будут тщательно изучены, а окончательное решение будет принято только после рассмотрения жалобы в суде.

Напомним, преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Ума Гаджиева ранее рассказала "Кавказскому узлу", что проживает рядом с Портовской больницей на улице Синявина, 31 с 1978 года, это дом преподавателей данного вуза.

"Наш дом стоит на скальном грунте, а строительство многоэтажки планируется в непосредственной близости, порядка 20 метров. Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет. Он и ранее пострадал при взрыве на улице Пархоменко, у меня на кухне и в туалете стыки стен разошлись после взрывов", - говорит Гаджиева.

Взрыв в Махачкале на улице Пархоменко произошел 4 сентября 1998 года. Погибли 18 человек, свыше 60 человек были ранены. Теракт был направлен против Саида Амирова, который занимал тогда пост главы городской администрации, он не пострадал. По данному делу Верховным судом Дагестана вынесен приговор шестерым организаторам и участникам преступления.

Жительница улицы Синявина Раисат также сообщала, что жители близлежащих домов выступают против стройки в первую очередь из-за того, что здесь находится скальная порода. "Мы уже пострадали после покушения на Саида Амирова. В нашем доме и подвале огромные трещины. Как нам объяснили застройщики, будут проводиться взрывные работы. Наш дом просто не выдержит. И системы жизнеобеспечения, трубы холодного и горячего водоснабжения, отопление проходят по территории Портовской больницы. Они планируют их убрать", - говорит женщина.

