Внимание Меликова к застройке Портовской больницы обнадежило махачкалинцев

13 февраля 2024, 18:59

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Жители домов близ Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе. Активисты выразили надежду, что первая за долгое время реакция властей на их обращения поможет вернуть отданную под застройку землю в федеральную собственность.

Как писал "Кавказский узел", 29 января на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы.Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации с застройкой санитарной зоны Портовской больницы. поручил разобраться в ситуации с застройкой санитарной зоны Портовской больницы, говорится 12 февраля в публикации в телеграм-канале администрации главы Дагестана. "Здесь позиция общественников, жителей, городских чиновников и лично моя направлены на то, чтобы город перестали уродовать. Значит, нам надо объединиться и консолидировано этим заниматься", – цитирует канал слова Меликова.

Гава республики призвал прокуратуру подключиться к этому вопросу. Городским властям поручено организовать встречу общественников и застройщика.

Мы рады, что власти услышали волнения народа, но победой это пока назвать рано, сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Город наш" Мадина Ибрагимова. "Победа будет тогда, когда землю вернут в федеральную собственность", - отметила активистка.

Она уточнила, что жители близлежащих домов потратили более 150 тысяч рублей на юристов, и отстаивают данную территорию. Финансовую помощь на адвокатов, в том числе, оказывают активисты движения "Город наш".

Стройка еще не началась, но на днях застройщик установил возле участка будку с охраной, отметила Ибрагимова. "Как рассказывал застройщик, больница добровольно отдала под строительство участок, где расположены прачечная, гараж и другие объекты. На каком основании, главврач или еще кто-то имеет право распоряжаться имуществом больницы? У следственных органов должны возникнуть вопросы к такому главврачу", - говорит Ибрагимова.

Она отметила, что по просьбе жителей председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил депутатские запросы на имя заместителя генпрокурора РФ и руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом.

В администрации Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что земельный участок, принадлежавший Портовской больнице, перешел из федеральной собственности в частную через аукцион. На нем ЖСК "Пархоменко" планировал построить многоквартирный дом, но мэрия не выдала разрешение. "Застройщик обжаловал решение в судебном порядке. Арбитражный суд Дагестана и Шестнадцатый арбитражный суд признали отказ незаконным, возложив на мэрию обязанность на выдачу разрешения на строительство. Юристами городской администрации подготовлена кассационная жалоба на решение арбитражного суда", - сообщил представитель мэрии Махачкалы.

Житель улицы Пархоменко Абакар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что представители застройщика пытались подкупить наиболее активных жителей, а когда это не получилось, перешли к открытым угрозам. "Мы не хотим строительства многоэтажного дома, желаем сохранить парковую зону. Консультировались со специалистами, которые сказали, что тут скальная порода, (для строительства) ее необходимо разрушать. Боимся, что повредятся наши дома. И рядом нет зеленых зон, хотим ее сохранить", - говорит мужчина.

Преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Ума Гаджиева сообщила, что проживает рядом с Портовской больницей, на улице Синявина 31 с 1978 года, это дом преподавателей данного вуза.

"У меня мать - вдова ветерана Великой Отечественной войны, инвалид первой группы. На данный момент основные жители нашего дома — пожилые пенсионеры. Для нас санитарная зона больницы - своего рода парк, куда ходят отдыхать, я сама, будучи ребенком, там гуляла. У меня двое детей, это единственное место для прогулок, рядом ни одной зеленой зоны нет. Жители против этой стройки, потому что рядом поликлиника и больница, которые нас обслуживают. А застройщик купил территорию с действующими хозяйственными объектами, на которой находятся прачечная, гаражи, водохранилище. Наш дом стоит на скальном грунте, а строительство 15-этажного дома планируется в непосредственной близости, порядка 20 метров. Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет. Он и ранее пострадал при взрыве на улице Пархоменко, у меня на кухне и в туалете стыки стен разошлись после взрывов", - говорит Гаджиева.

Взрыв в Махачкале на улице Пархоменко произошел 4 сентября 1998 года. Погибли 18 человек, свыше 60 человек были ранены. Теракт был направлен против Саида Амирова, который занимал тогда пост главы городской администрации, он не пострадал. По данному делу Верховным Судом Дагестана вынесен приговор шестерым организаторам и участникам преступления.

Жительница улицы Синявина Раисат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители близлежащих домов выступают против стройки, в первую очередь, из-за того, что здесь находится скальная порода. "Мы уже пострадали после покушения на Саида Амирова. В нашем доме и подвале огромные трещины. Как нам объяснили застройщики, будут проводиться взрывные работы. Наш дом просто не выдержит. И системы жизнеобеспечения, трубы холодного и горячего водоснабжения, отопление проходят по территории Портовской больницы. Они планируют их убрать", - говорит женщина.

Она рассказала, что парковая зона больницы всегда была чистая, ухоженная. Там был штатный садовник, который ухаживал за деревьями. На облагороженной зоне есть скамейки, место, где жители могут посидеть и отдохнуть.

Раисат добавила, что местные жители неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой не разрешать строительство многоэтажного дома. "Мы были в республиканской прокуратуре, где передали наши письма, направляли их в различные региональные и федеральные структуры. Во время встречи с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым передали ему обращение жителей. Он сразу поручил помощникам подготовить депутатский запрос", - рассказала она.

13 февраля в "Черновик" поступило обращение руководителя ЖСК "Пархоменко" по поводу строительства многоэтажного дома рядом с Портовской больницей, сообщило издание в своем телеграм-канале.

В нем говорится о том, что земельный участок был куплен у частных лиц в рамках закона, и территория на момент покупки не являлась санитарной зоной больницы. Строительство 30-метрового котлована не предусматривается, а часть конструкции, согласно проекту, станет подпорной стеной для склона, на котором находится данный участок. 70% территории будет отдано под благоустройство: будет разбит парк, обустроена прогулочная зона, высажено порядка тысяч деревьев, пообещал застройщик.

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