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19:01, 13 июля 2025

Мэрия Махачкалы проиграла суд о строительстве многоэтажки у Портовской больницы

Территория, на которой планируется строительство многоэтажки. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/28/makhachkala/house/ulitsa_akhmedkhana_abu_bakara_62/YE4YcgBmQUQBQFpofXV4dXtrYQ==/?l=stv%2Csta&ll=47.476833%2C42.994760&panorama%5Bdirection%5D=41.972711%2C2.754491&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=47.477714%2C42.994426&panorama%5Bspan%5D=119.501063%2C60.000000&source=serp_navig&z=16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках обязал мэрию Махачкалы в семидневный срок выдать разрешение на строительство 14-этажного дома у Портовской больницы, против которого выступали жители соседних домов.

Как писал "Кавказский узел", 29 января 2024 года на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Синявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны на территории Портовской больницы. Местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители. Жители домов близ Портовской больницы ведут борьбу против строительства многоэтажки, опасаясь разрушения своих домов, стоящих на скальной породе. Активисты выразили надежду, что первая за долгое время реакция властей на их обращения ,высказывание главы республики Сергея Меликова, поможет вернуть отданную под застройку землю в федеральную собственность.

Апелляционная инстанция вынесла решение по проекту строительства дома на ул. Пархоменко в Махачкале, сообщило сегодня издание "Новое дело".

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение дагестанских коллег о запрете на выдачу разрешения на строительство многоэтажки ЖСК "Пархоменко". Апелляционную жалобу в суд направили пайщики ЖСК "Пархоменко, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

"Признать незаконным отказ муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Махачкала» в выдаче разрешения на строительство, выраженный в письме от No 51.07/5506/23 от 22.05.2023. Обязать муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Махачкала» устранить допущенные нарушения прав и законных интересов жилищно-строительного кооператива «Пархоменко» и в 7-дневный срок со дня вступления постановления суда в законную силу выдать разрешение на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями общественного назначения в цокольном этаже и двухуровневым подземным паркингом на земельном участке с кадастровым номером No 05:40:000034:3112 на основании заявления жилищно-строительного кооператива «Пархоменко» и представленных документов", - говорится в постановлении от 9 июля

Ранее шестнадцатый апелляционный арбитражный суд уже признавал незаконным выдать разрешение на строительство 14-этажного дома близ Портовской больницы, на апелляционный Арбитражный суд СКФО направил дело на новое рассмотрение. Суд первой инстанции вновь признал законным отказ выдать разрешение на строительство, следует из текста документа.

Преподаватель Дагестанского государственного аграрного университета Ума Гаджиева ранее рассказала "Кавказскому узлу", что проживает рядом с Портовской больницей на улице Синявина, 31 с 1978 года, это дом преподавателей данного вуза.

"Наш дом стоит на скальном грунте, а строительство многоэтажки планируется в непосредственной близости, порядка 20 метров. Если начнут скалу взрывать, наш дом просто съедет. Он и ранее пострадал при взрыве на улице Пархоменко, у меня на кухне и в туалете стыки стен разошлись после взрывов", - говорит Гаджиева.

Взрыв в Махачкале на улице Пархоменко произошел 4 сентября 1998 года. Погибли 18 человек, свыше 60 человек были ранены. Теракт был направлен против Саида Амирова, который занимал тогда пост главы городской администрации, он не пострадал. По данному делу Верховным судом Дагестана вынесен приговор шестерым организаторам и участникам преступления.

Жительница улицы Синявина Раисат также сообщала,  что жители близлежащих домов выступают против стройки в первую очередь из-за того, что здесь находится скальная порода. "Мы уже пострадали после покушения на Саида Амирова. В нашем доме и подвале огромные трещины. Как нам объяснили застройщики, будут проводиться взрывные работы. Наш дом просто не выдержит. И системы жизнеобеспечения, трубы холодного и горячего водоснабжения, отопление проходят по территории Портовской больницы. Они планируют их убрать", - говорит женщина.

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Автор: "Кавказский узел"

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