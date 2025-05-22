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00:56, 22 мая 2025

Репатриация в Россию утратила привлекательность для зарубежных черкесов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Программа переселения в Кабардино-Балкарию адыгов из других стран рассчитана лишь на 20 семей в течение трех лет, но для ее расширения нет ни условий, ни оснований - желающих переехать в Россию среди зарубежных черкесов осталось мало.   

Как писал "Кавказский узел", деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов. В начале мая более 80 правозащитников, активистов и деятелей культуры из республик Северного Кавказа призвали Путина остановить принятие законопроекта, указав, что документ станет препятствием для репатриации и ослабит лояльность диаспор. 

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В период пандемии коронавируса некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию из-за закрытия границ, а часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Сирийским адыгам, которые особенно нуждаются в возвращении, труднее доказать свою связь с исторической родиной, указал автор блога “Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости” на “Кавказском узле”. 

В публикации от 16 мая приведена история Хамзы Закария - сирийского адыга, который переехал с семьей в Кабардино-Балкарию. Закария просил включить его семью в государственную программу переселения, от него потребовали документ, доказывающий, что его предки проживали на территории Кабардино-Балкарии, - но в Сирии нет адыгских организаций, которые могли бы выдать справку о происхождении. Сама программа переселения действует очень ограниченно: на  2023-2025 годы запланировано переселить всего 20 семей (четыре семьи в 2023 году, семь - в 2024 году и девять в 2025). 

Программа переселения неэффективна и невостребована, считает правозащитник Валерий Хатажуков

"20 семей - это не ограничение, просто желающих нет, потому что нет условий. Русскоговорящие соотечественники в упрощенном порядке получают гражданство, они не сдают никаких экзаменов, очень быстро получают паспорт. А представители коренных народов в упрощенном порядке не могут получить гражданство”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

По условиям программы, претендовать на переселение могут соотечественники, владеющие русским языком, напомнил он. "В то же время статус “российские соотечественники" регламентирует федеральный закон №99 (от 24 мая 1999 года), и там нет обязанности владеть русским государственным языком. Статья 68 Конституции России говорит, что народы в этих республиках, коренные народы, могут учреждать в качестве государственных свои языки, и они должны наравне с русским государственным функционировать. Так вот, это все не работает", - констатировал Хатажуков.

Он отметил, что программа переселения не предусматривает бесплатного предоставления жилья и даже в прошлые десятилетия репатрианты жильем не обеспечивались. Он привел пример переселения беженцев-черкесов из Сирии.

“Там была гуманитарная катастрофа. Историческая родина должна была о них позаботиться, но федеральные власти ничего для этого не сделали. Организация “Пырэт” смогла пригласить в частном порядке всего 2000 человек, разместили их, организовали для них курсы русского языка. И они интегрировались, но государство в этом никакого участия не принимало. Опять же, многие из них до сих пор не могут получить гражданство, а некоторые вынуждены были уехать”, - подчеркнул Хатажуков.

Установленное программой количество репатриантов на три года, вероятно, отражает реальные возможности по социальной поддержке тех, кто изъявит желание переселяться, полагает историк и общественный деятель Заур Кожев. “Кроме того, общая ситуация в стране. Российская Федерация, наверное, сейчас не самое привлекательное место, куда согласились бы переселяться люди”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Ограничения для соотечественников, не владеющих русским языком, также препятствуют массовой репатриации. “Могло бы изменить положение изменение порядка выдачи видов на жительство и паспортов, с включением адыгов в реестр тех, кто имеет на это право, как соотечественники, зная адыгский язык. Знание, допустим, черкесского языка могло бы упростить порядок получения гражданства, то есть легализацию с максимальными возможностями. Но федеральные власти хотят ввести норму о том, что человек должен уже (при въезде) знать русский язык в совершенстве”, - пояснил Кожев. Он также добавил, что не слышал о государственном обеспечении переселенцев жильем. 

Количество черкесов, желающих вернуться на историческую родину из Турции, Германии, Иордании, Сирии, США, Израиле и других стран, на сегодняшний день вряд ли велико, хотя точных данных о нем нет, указал активист и блогер Андзор Кабард

“Это возвращение означает эмиграцию в зону специфической российской юрисдикции со всеми ее репрессивными законами, к которым добавились еще риски мобилизации и ухудшения социально-экономического климата в стране”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Известные законы и законодательные инициативы нацелены прежде всего на русскоязычных соотечественников, они игнорируют людей, говорящих на иных коренных языках страны, - а тем более людей, уже утративших знания родных языков

“Заявленный масштаб программы переселения в Кабардино-Балкарии - это ни о чем, просто галочка в бумагах, что такая программа есть, не более. Я не думаю, что есть какие-то механизмы, которые могли бы исправить ситуацию. Черкесы России если и нужны сегодня, то только в качестве пушечного мяса на фронте. Никакой значимой репатриационной программы не было, нет и, в границах прогноза, не будет. Да и в принципе, звать людей переезжать сегодня в Россию, на мой взгляд, непорядочно”, - заключил Кабард.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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