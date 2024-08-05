05 августа 2024, 15:33

Арестован обвиняемый по делу о подготовке теракта в Черкесске

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Суд отправил под арест уроженца Башкирии, обвиняемого в подготовке взрыва в здании прокуратуры Черкесска.

В Черкесске по решению суда арестован на два месяца, до 2 октября, 25-летний уроженец Башкирии, обвиняемый по делу о попытке теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Верховного суда Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, мужчина вступил в террористическую организацию, после чего приехал в Черкесск, чтобы взорвать здание городской прокуратуры. Он купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества и взрывного устройства, а фотографии подготовительных работ отсылал заказчику в Telegram.

Мужчина был задержан 2 августа с двумя килограммами взрывчатки, пишет агентство.

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Примечание:

"Житель Ставрополья осужден на 15 лет по делу о подготовке теракта", "Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе", "Паскарь осужден на 8,5 года лишения свободы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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