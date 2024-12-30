Сирота в Волгограде пожаловалась на отказ чиновников предоставить жилье

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Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что чиновники не обеспечивают положенным ей по закону жильем.

Видео с жалобой сироты из Волгограда Елены Михайловой на нарушение ее жилищных прав 29 декабря опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

Михайлова рассказала, что воспитывалась в хасавюртовском детском доме № 4, а затем в махачкалинской школе-интернете № 4 для детей-сирот, и когда она выпустилась из нее, то ее определили в Калачевский техникум-интернат в Волгограде.

"Когда я закончила техникум-интернат мне негде было жить, мне ничего не дали, меня социальные органы определили в психоневрологический интернат", – рассказала Михайлова.

По ее словам, когда она достигла совершеннолетия, то не знала о том, что как сирота имеет право на получение положенного ей по закону жилья. Однако со временем Михайлова узнала об этом и в 2017 году обратилась в различные инстанции, а также подала в суд иск с требованием, чтобы власти обеспечили ее жильем. "Меня не поставили в очередь на получение жилья. Суд отказал мне", – сказала Михайлова.

Она добавила, что сейчас вместе с мужем, который является инвалидом первый группы, проживает на квартире, арендованной администрацией волгоградского психоневрологического интерната, поскольку власти не имеют права оставить их на улице. Владелец квартиры потребовал ее освободить и Михайловой с мужем негде жить. Власти предложили им переехать в дом престарелых.

Елена Михайлова также пожаловалась, что после того, как ей было отказано в постановке в очередь на получение жилья, она попыталась зарегистрироваться в качестве малоимущей, однако чиновники также отказали в этом. "Я сейчас даже не представляю, что делать дальше", – сказала Михайлова.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа другая сирота из Волгограда Дарья Кульбачная пожаловалась, что власти отказываются ей предоставить положенное по закону жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы отметили, что чиновники нарушили права сироты.

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