Карабахскому оппозиционеру запретили въезд в Россию

29 марта 2024, 03:50

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Российские пограничники в московском аэропорту Шереметьево запретили карабахскому оппозиционному политику Тиграну Петросяну въезд в Россию, пригрозив уголовным преследованием. Сам активист связал это с акциями протеста против бездействия российских миротворцев, которые он проводил в Нагорном Карабахе.

Тигран Петросян - уроженец Степанакерта, врач-офтальмолог и оппозиционный политик, участник конкурса "Герой Кавказа-2018", проведенного "Кавказским узлом". Был кандидатом в депутаты парламента Нагорного Карабаха в 2018 году, с 2019 года – сопредседатель партии «Завтрашний Арцах» (самоназвание Нагорного Карабаха). После блокировки в декабре 2022 года Лачинского коридора азербайджанскими военными неоднократно проводил акции протеста, требуя от российского миротворческого контингента выполнить свои обязанности и обеспечить сообщение непризнанной республики с Арменией.

О запрете на въезд в Россию и депортации в Ереван сам Тигран Петросян написал на своей странице в Facebook*. По словам активиста, 25 марта он вылетел в Москву ради встречи, после которой намеревался вернуться в Ереван.

"Меня задержали в аэропорту на 14 часов, половину которого я провел взаперти, в грязном помещении, без воды…Утром меня выслали в Ереван…но это мелочи жизни, а вот со въездом - несправедливо поступили", - написал Петросян, опубликовав выданный ему документ о запрете на въезд в Россию. Из опубликованного уведомления следует, что въезд в Россию Петросяну запрещен "бессрочно".

Он напомнил, что во время акций протеста в Степанакерте "не дал разъяренной толпе перевернуть машину генерала (Андрея) Волкова (бывший командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе - прим. "Кавказского узла") на площади", а также неоднократно предупреждал куратора миротворцев из спецслужб, что ситуация приведет к массовому исходу населения из региона.

Активист сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен обратиться в посольство России в Ереване и в представительство Армении в России.

«Мне должны дать разъяснение, по какой причине вынесен запрет, в выданной бумаге этого нет. Я раньше ездил без препятствий к своим родным в Россию, в последний раз в 2022 году, перед блокадой. Это нарушение прав человека, и я намерен требовать восстановить мои права на свободное передвижение. Пока я планирую такие действия», - сказал Петросян.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что готовы заняться вопросом Петросяна, если он сам к ним обратится. В частности, правозащитники готовы «выяснить истинную причину отказа Петросяну во въезде» и разобраться, были ли у пограничников законные основания для ограничения его прав.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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